Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 21 febbraio 2026, i Gemelli sono accompagnati dall’arcano maggiore del Bagatto. Questa carta è simbolo di iniziativa, ingegno e capacità di trasformare il pensiero in azione concreta. Il Bagatto rappresenta il principio, la scintilla creativa che permette di superare ogni incertezza e intraprendere un percorso nuovo. L’energia della carta è fatta di strumenti posti sul tavolo: ognuno rappresenta una risorsa da impiegare con abilità e versatilità, qualità che si intrecciano con la natura duttile dei Gemelli.

Oggi l’oroscopo invita a riconoscere il potere dell’inizio e la forza delle idee che si fanno realtà, indicando una giornata fertile per dare forma ai progetti che sfiorano la mente.

Per i Gemelli, l’energia del Bagatto risuona con la naturale inclinazione verso la comunicazione, la curiosità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Questo arcano richiama la possibilità di muoversi tra le vie delle occasioni inattese, sfruttando la capacità di pensare rapidamente e agire con determinazione. Nella lettura di oggi, l’oroscopo dei tarocchi sottolinea una propensione a giocare un ruolo attivo nel proprio destino, dando vita a connessioni, scambi e progetti inediti. L’inventiva diventa un ponte tra mondi, favorendo la sperimentazione e l’apertura mentale.

Il Bagatto, in questa giornata, supporta azioni coraggiose, nuove sperimentazioni e il desiderio di esprimersi senza timori.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto ha affinità evidenti con il mitico Ermes della cultura greca, il messaggero degli dèi, noto per la sua astuzia e l’abilità di passare tra i mondi. Nella cultura yoruba, la divinità Esu-Elegbara personifica il tramite tra umani e forze sovrannaturali, sottolineando la funzione di mediatore e iniziatore di cambiamenti, qualità simili a quelle del Bagatto. Anche tra i nativi nordamericani, i trickster come Coyote incarnano lo spirito dell’invenzione e della trasformazione, mostrando come l’ingegno possa essere la chiave per superare limiti e aprire nuove strade.

In India, il dio Ganesh ha il compito di rimuovere gli ostacoli e favorire i nuovi inizi: come il Bagatto, guida verso progetti inediti e successo attraverso la padronanza delle risorse a disposizione. Questi parallelismi rafforzano il messaggio universale del Bagatto come archetipo di nuovi inizi creativi.

Consiglio delle stelle per gli Gemelli: risvegliate la vostra arte di iniziare

L’oroscopo dei tarocchi invita i Gemelli a seguire l’ispirazione del Bagatto, scegliendo di mettersi in gioco senza rimandare. La giornata di oggi si rivela particolarmente adatta per iniziare attività che richiedono creatività, oppure per affrontare conversazioni importanti con una nuova prospettiva, lasciando spazio alla spontaneità.

Organizzare le idee e dare priorità ai progetti che suscitano entusiasmo porterà a risultati concreti. Sarebbe saggio accogliere le opportunità che si presentano anche con la leggerezza e il sorriso, permettendo così alla mente di fluire liberamente. L’oroscopo suggerisce infine di ricordare che l’arte di cominciare è spesso la chiave per aprire porte insospettabili e costruire oggi il futuro desiderato.