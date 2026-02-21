Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 21 febbraio 2026, i Pesci si muovono sotto l’influsso enigmatico della Luna, arcano maggiore che simboleggia mistero, immaginazione e quella sottile linea di confine tra sogno e realtà. La carta della Luna, così ricca di significati nelle tradizioni esoteriche, rappresenta il regno dell’inconscio, l’ombra che cela segreti e verità non ancora rivelate, l’acqua profonda da cui emergono intuizioni sottili e talvolta inquietanti. In molte tradizioni iniziatiche, la Luna è collegata al viaggio notturno dell’anima e alla capacità di navigare le proprie emozioni più intime senza smarrirsi nel labirinto delle illusioni.

L’essenza dei Pesci, da sempre connessa all’acqua e al mondo delle emozioni, trova nella carta della Luna un richiamo potente. Questo segno, guidato da sensibilità e fantasia, sente risuonare in sé il richiamo degli abissi interiori e delle sfumature dell’invisibile. L’oroscopo di oggi mette in risalto una giornata in cui percezioni sottili, presentimenti e sogni ad occhi aperti possono offrire preziosi indizi sul percorso personale. Le nebbie della Luna suggeriscono di affidarsi all’intuito, senza lasciarsi confondere da ciò che appare poco chiaro: nei momenti di dubbio, la risposta spesso si trova nel silenzio interiore e nell’ascolto dei propri moti più profondi.

Parallelismi con altre culture

Nell’antico Egitto, la dea Iside era associata alla Luna e venerata come custode dei misteri notturni, invocata per la capacità di svelare segreti e facilitare la rinascita personale. In Giappone il festival dello Tsukimi celebra la Luna come simbolo di bellezza effimera e di introspezione, un momento in cui poeti, artisti e studiosi cercano ispirazione nei chiaroscuri lunari. Analogamente, nella tradizione degli Yoruba, la divinità Yemanjá regna sulle acque e sui misteri profondi, rappresentando il nutrimento spirituale e le emozioni che scorrono come maree. Questi parallelismi dimostrano come in molte culture la Luna sia riconosciuta come portatrice di saggezza interiore e protettrice dei viaggi dell’anima, custode delle emozioni che trasportano e trasformano, proprio come accade nel cuore dei Pesci.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: seguite il richiamo dell’intuizione

L’oroscopo dei tarocchi invita oggi a concedersi tempo per ascoltare il proprio mondo interno. Il consiglio è di non forzare le risposte ma di percorrere con calma le strade evocative dell’immaginazione: lasciate che la creatività affiori senza giudizio. Praticate la meditazione o scrivete pensieri notturni, tenendo conto dei sogni o delle parole che nascono dalla quiete. Le intuizioni di oggi potrebbero rivelare molto di più dei fatti apparenti, e dare forma a un nuovo modo di vedere gli eventi attorno a voi. Ricordate che il velo che la Luna stende sulle cose non serve a confondere, ma a proteggere ciò che ancora deve maturare prima di manifestarsi.