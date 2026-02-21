Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 21 febbraio 2026, gli Scorpione vengono illuminati dalla carta della Morte, uno degli arcani maggiori più carichi di significato simbolico. Lontana da qualsiasi valenza negativa, la Morte nei tarocchi rappresenta la grande trasformazione e il ciclo perpetuo di fine e inizio. In questo arcano si cela l’essenza del mutamento profondo, il lasciare alle spalle ciò che non serve più per aprirsi a nuove possibilità. Così come la falce separa ciò che è maturo da ciò che deve essere abbandonato, la Morte invita a un coraggioso rinnovamento, ricordando che ogni chiusura è premessa necessaria a una rinascita.

Su questa giornata soffia il vento della metamorfosi, che pulisce il campo delle esperienze preparandolo per semi freschi e fertili.

Per gli Scorpione, il simbolismo della Morte trova una connessione intima con le corde più profonde della loro natura. Infatti, la costante capacità di rigenerarsi e di affrontare senza paura le crisi rende questi nativi i veri interpreti dell’arcano, ma anche i principali artefici dei propri periodi di svolta. Oggi la vostra energia risulta particolarmente adatta a riconoscere dentro e fuori di voi ciò che necessita di essere lasciato andare. Che si tratti di convinzioni superate, abitudini logore o legami che hanno esaurito il loro senso, questa giornata secondo l’oroscopo favorisce decisioni nette, purificatorie e capaci di liberarvi da pesi invisibili.

Ad abbracciare questa trasformazione si rafforza il vostro autentico potere di evoluzione, lasciando maturare nuovi orizzonti interiori e relazionali.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura cinese, il mito della fenice (Fenghuang) simboleggia la ciclica rinascita dalle proprie ceneri, un’immagine che risuona profondamente con il senso di trasformazione rappresentato dalla carta della Morte. Ogni volta che la fenice affronta la distruzione, essa si prepara a rinascere ancora più luminosa, incarnando la certezza che la fine è solo un passaggio verso una nuova fase della vita. La mitologia azteca, invece, venera Xipe Totec, il dio della rigenerazione e delle stagioni: la sua pelle viene simbolicamente rimossa per simboleggiare il rinnovamento della natura e dell’essere umano stesso.

In Africa Occidentale, all’interno delle cerimonie Yoruba, la divinità Oya è guardiana delle tempeste e delle trasformazioni, associata sia alla morte che alla rinascita, custode dei passaggi di vita che aprono la strada a nuovi cicli. Questi parallelismi sottolineano come la trasformazione, celebrata nell'oroscopo con la carta della Morte, venga universalmente riconosciuta come fonte di costante rigenerazione e non come punto di arrivo.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accettate il cambiamento senza rimpianti

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Scorpione di onorare la saggezza della carta della Morte lasciando spazio alla trasformazione senza aggrapparsi a ciò che si è esaurito.

È tempo di adottare una visione integrata della perdita e del distacco, considerandoli portali necessari per l’emergere di nuove possibilità. Potrebbe rivelarsi utile prendersi un momento per osservare quali ambiti della vostra esistenza necessitano davvero di essere rinnovati e compiere scelte decisive, anche se inizialmente possono apparire dolorose. Sostenuti da questo potente arcano, ogni azione di rinnovamento porterà grande forza interiore e chiarezza, aprendo strade che nelle giornate passate erano solo intuizioni. Solo lasciando andare con coraggio e saggezza ciò che non ha più radici, potrete cogliere appieno i doni della vostra potenza trasformativa.