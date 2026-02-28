Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 28 febbraio 2026, le Bilancia sono illuminate dalla presenza significativa della Giustizia. Questo arcano maggiore si staglia nel mazzo come simbolo supremo di equità, di verità soppesata e di ordine morale. L'immagine tradizionale della Giustizia, spesso raffigurata con una spada in una mano e una bilancia nell'altra, invita a riflettere sui principi della giusta misura e dell’oggettività. La carta allude al bisogno di affrontare le proprie scelte con lucidità, evitando sia i giudizi troppo severi che l’arrendevole indulgenza, elementi che scolpiscono la giornata di chi vive sotto l’influsso di questo segno.

La Bilancia, governata dall’innato senso di armonia e diplomazia, ritroverà nella Giustizia uno specchio fedele del proprio carattere. Il desiderio di pace sociale e personale, così centrale per la Bilancia, oggi sarà messo alla prova davanti a situazioni che richiederanno decisioni limpide e non di rado imparziali. L'oroscopo suggerisce che la forza dell'arcano maggiore aiuterà a distinguere tra ciò che appare giusto e ciò che lo è davvero, negli affetti come nelle attività quotidiane. Potrebbero giungere episodi o dialoghi in cui una risposta equilibrata, che tenga conto di ogni sfumatura, si rivelerà fondamentale per mantenere la serenità interiore e il rispetto altrui.

Parallelismi con altre culture

Il tema della Giustizia ha radici profonde e si ritrova in molti sistemi filosofici e spirituali nel mondo. Nella tradizione egizia, la dea Maat presiedeva all'ordine cosmico e alla verità, portando la piuma come simbolo di giudizio e rettitudine. Quando un'anima giungeva nell’aldilà, veniva pesata contro la piuma di Maat: solo chi era stato giusto poteva proseguire il cammino. Nella cultura Yoruba, l’equilibrio di Òrúnmìlà richiama il valore delle decisioni prese con saggezza e moderazione, elementi imprescindibili nell’applicazione della giustizia umana e divina. In Estremo Oriente, il concetto confuciano di Li esprime la necessità di vivere secondo un ordine retto e rituale, che mantenga la pace tra individui e tra interiorità ed esteriorità.

In tutte queste tradizioni, il ruolo della giustizia assume funzione di ponte tra mondi diversi, radicando la vita umana in principi di equilibrio e verità.

Consiglio delle stelle per le Bilancia: cultivate l’equilibrio nelle decisioni

L'oroscopo dei tarocchi esorta le Bilancia a prendere ispirazione dalla carta della Giustizia per affrontare le questioni odierne con animo ponderato. Prima di reagire agli stimoli esterni, sarà utile fermarsi e vagliare i diversi lati di una situazione, mantenendo il rispetto delle regole ma anche l’ascolto empatico per chi vi circonda. Non è raro che la giustizia richieda anche un atto di coraggio interiore: il consiglio delle stelle è quello di difendere le proprie convinzioni senza cedere a compromessi di comodo, ma con l’eleganza e l’equità che da sempre contraddistinguono chi nasce sotto il segno della Bilancia.

Saper dire la propria verità con garbo significa creare un terreno fertile per relazioni sincere e durature. Lasciate che ogni scelta maturi come una sentenza equilibrata, ricordando che nessuna bilancia pesa accuratamente se manca l’onestà nel cuore di chi la regge.