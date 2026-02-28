Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 28 febbraio 2026, ai Leone viene assegnato l’arcano maggiore del Sole, simbolo indiscusso di vitalità, successo e chiarezza. Il Sole nei tarocchi rappresenta l’apice della consapevolezza, la luce che illumina ogni zona d’ombra, risvegliando potenzialità sopite e dissipando dubbi. Tradizionalmente raffigurato con due bambini che giocano sotto i raggi dorati, incarna la gioia pura e la capacità di rinascere dopo periodi di oscurità. In un oroscopo centrato su questo arcano, il messaggio è di profondo ottimismo: il Sole esorta a riscoprire la propria forza e a condividerla con chi vi circonda, investendo nella trasparenza e nella generosità delle relazioni.

Per i Leone, questa giornata tende a riflettere la natura brillante del Sole, richiedendo di abbracciare con coraggio la propria identità e di diffondere energia positiva. Se la settimana passata può avere presentato ombre e momenti di incertezza, oggi è il momento di lasciarle alle spalle. Il Sole, nel contesto dell’oroscopo dei tarocchi, rammenta che la vera leadership nasce dalla fiducia in se stessi e dalla capacità di ispirare calore e sicurezza negli altri. Chi vi osserva oggi potrà trovare in voi la figura di chi illumina la via, mostrando che il modo migliore per spiccare è brillare dalla propria autenticità, senza timore di mettere in luce anche le proprie vulnerabilità.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura inca, il Sole era rappresentato dal dio Inti, fonte di ogni rigenerazione e prosperità. I sovrani del Tawantinsuyu si proclamavano figli del Sole, affermando così un legame indissolubile con l’astro che garantiva fertilità e giustizia. Lo stesso concetto di luce vivificante lo si ritrova nell’iconografia egizia di Ra, il dio-solare che ogni mattina sconfigge le tenebre, simbolo di rinnovamento e potere divino. In Giappone, il Sole è onorato come la dea Amaterasu, personificazione della chiarezza e custode dell’ordine cosmico, la cui presenza nella mitologia ancora ispira le cerimonie dell’imperatore. Anche nella cultura Yoruba, l’Orisha Orun rappresenta la sfera solare che illumina spirito e materia, garantendo equilibrio tra il cielo e la terra.

Questi archetipi ribadiscono l’idea che la luce del Sole, in ogni tradizione, non è solo calore fisico ma anche nutrimento spirituale e simbolo di benedizione.

Consiglio delle stelle per i Leone: celebrate la vostra luce senza timore

L'oroscopo dei tarocchi invita i Leone a interpretare il Sole come un invito a riconoscere e onorare le proprie qualità migliori. Oggi è importante mettere in pratica piccoli gesti di generosità che possano illuminare la giornata di qualcun altro, sia che si tratti di una parola di incoraggiamento oppure di un atto di gentilezza gratuita. Esplorare nuove possibilità creative, organizzare un momento con amici o semplicemente ritagliarsi uno spazio in cui lasciar sbocciare l’entusiasmo sono modi per radicare la propria luce quotidiana.

Non abbiate paura di manifestare con onestà emozioni e aspirazioni: la chiarezza premia sempre, anche quando costa fatica. Siate voi stessi il sole di questo sabato, certi che la trasparenza e l’energia sincera sono la vostra arma più preziosa nell’oroscopo di oggi.