Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 28 febbraio 2026, i Pesci si trovano sotto il delicato influsso della Luna, arcano maggiore che parla di visioni enigmatiche, mutevolezza e potere dell’inconscio. La Luna rappresenta il confine sottile tra il visibile e l’invisibile, tra la realtà concreta e il mondo delle emozioni profonde. Iconograficamente illuminata da una luce diafana e incerta, la carta della Luna invita a esplorare con attenzione sogni, intuizioni e timori celati. Nell’oroscopo odierno, questa energia esorta a lasciarsi cullare dalla sensibilità, accogliendo i messaggi che emergono dai recessi interiori, pur mantenendo vigile la mente per non lasciarsi ingannare dalle illusioni.

Il segno dei Pesci trova nella Luna una simbologia particolarmente affine alla propria natura. Gli appartenenti a questo segno si muovono spesso tra percezioni sottili e realtà ambigue, mostrando una profonda empatia per il mistero dell’animo e per le sfumature dell’esistenza. Oggi l’oroscopo suggerisce che il talento per percepire ciò che sfugge alla razionalità sarà particolarmente accentuato, permettendo una maggiore comprensione dei propri bisogni e di quelli altrui. Tuttavia è fondamentale riconoscere i limiti tra sogno e realtà, segnalati proprio dalla Luna, che incoraggia a distinguere fra intuizioni genuine e ansie irrazionali, piegando la sensibilità verso forme di espressione illuminanti anziché verso la confusione.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, la Luna ricopre un ruolo sacro, soprattutto durante la celebrazione dello Tsukimi, la contemplazione tradizionale della luna autunnale, che invita al raccoglimento, alla poesia e a un ascolto silenzioso delle emozioni. In India, il dio della luna Chandra è associato alla mente e alle acque, espressione della mutevolezza emozionale simile a quella rappresentata dalla carta dei tarocchi. Anche nella spiritualità Yoruba, la Luna governa il regno della notte e delle visioni oniriche, simboleggiato dalla divinità Yemoja, madre delle acque, che accompagna e protegge i viaggiatori del subconscio. In ogni cultura, la Luna intreccia poesia, mistero e una saggezza che supera le apparenze, invitando a un ascolto intimo del proprio cuore.

Consiglio delle stelle per i Pesci: accogliete la voce dei sogni ma restate radicati

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Pesci di riservare un momento della giornata all’ascolto dei propri sogni o all’osservazione delle immagini interiori che affiorano spontanee. Annotare impressioni e stati d’animo può rivelare tracce preziose per comprendere desideri nascosti o timori da superare. Tuttavia la Luna invita anche a mantenere una solida connessione con il presente, magari attraverso semplici gesti quotidiani come il contatto con l’acqua o una passeggiata nella natura. Lasciate che la forza evocativa delle visioni interiori ispiri la realtà concreta, ma scegliete di non perdervi nelle nebbie del dubbio. La vera saggezza del giorno risiede nel trasformare la ricchezza emotiva in un linguaggio chiaro e creativo, capace di illuminare tanto il percorso personale quanto quello delle persone amate.