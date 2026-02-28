Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 28 febbraio 2026, l'arcano maggiore scelto per il Sagittario è il Mondo. Questa carta simboleggia il compimento, la realizzazione e l'armonia tra tutti gli aspetti dell'esistenza. Il Mondo raffigura spesso una figura danzante circondata da una corona di alloro o da una mandorla cosmica, emblema di totalità e connessione tra energia materiale e spirituale. La vibrazione che accompagna questo arcano è quella dell'integrazione, del viaggio che trova la sua destinazione e della consapevolezza di essere parte di un ciclo più grande.

Per i Sagittario, la giornata odierna porta la promessa di una visione ampliata e di una comprensione profonda. Il Mondo parla alla natura esploratrice del vostro segno, evocando il desiderio di oltrepassare confini e scoprire la ricchezza delle esperienze umane. La vostra sete di conoscenza, oggi, trova una risonanza particolare con il senso di completezza suggerito dall'arcano. L'oroscopo dei tarocchi vi invita a riflettere su quanto il percorso intrapreso finora abbia contribuito alla crescita personale, riconoscendo il valore dei traguardi raggiunti e delle sfide superate. Ogni evento, anche i momenti meno chiari, si ricompongono ora in un mosaico nel quale nulla è andato perduto.

Parallelismi con altre culture

La carta del Mondo trova una significativa corrispondenza nella mitologia indiana attraverso la figura di Brahma, il dio creatore, simbolo di totalità e ciclo eterno della creazione e della dissoluzione. Nelle antiche credenze degli Yoruba, il termine Orun indica il regno spirituale che abbraccia ogni aspetto della realtà, sottolineando la connessione tra mondi differenti. Nell'antica Grecia, il kosmos rappresentava sia l'ordine universale che la bellezza insita nel tutto, una nozione affine al senso di armonia portato dal Mondo nei tarocchi. Inoltre, nel pensiero filosofico cinese, il concetto di Taiji o suprema polarità illustra l'unione delle forze contrapposte che reggono l'universo, suggerendo come l'equilibrio globale non sia conquista passiva ma frutto di una continua interazione dinamica.

Nel simbolismo delle culture precolombiane sudamericane, la figura del serpente Quetzalcoatl incarna la connessione tra terra e cielo, ribadendo la centralità dell'integrazione del tutto.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: celebrate il vostro viaggio interiore

L'oroscopo dei tarocchi di oggi invita a riconoscere quanto sia preziosa la consapevolezza di sé. Prendetevi tempo per onorare i successi e le lezioni assimilate, anche le più semplici. Attingendo all'energia del Mondo, l’armonia è raggiungibile mettendo in connessione talento, intuizione e il desiderio di esplorare nuove terre dell’anima. Scegliete di chiudere eventuali capitoli lasciati in sospeso; nella completezza di ciò che si lascia andare si può attingere nuova forza per i passi futuri.

Col Mondo come guida, la giornata di oggi è ideale per riconoscere il vostro ruolo unico nella vastità della vita, abbracciando la diversità che vi circonda e coltivando la gratitudine per ogni esperienza che vi ha resi ciò che siete.