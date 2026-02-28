Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 28 febbraio 2026, lo Scorpione si confronta con la carta della Morte, uno degli arcani maggiori più enigmatici e travisati. Non rappresenta la fine, bensì l'inevitabile ciclo di trasformazione che scandisce ogni esistenza. La Morte invita a lasciare andare ciò che non serve più, permettendo la rinascita e il cambiamento autentico. Nel linguaggio dei tarocchi, questa carta simboleggia la capacità di accogliere il nuovo dopo aver superato resistenze e timori. Non si tratta di temere la conclusione, ma di accogliere il movimento incessante della vita, dove ogni chiusura apre la via ad un'altra storia.

Lo Scorpione risuona profondamente con questa energia: segno d’acqua dominato dall’intensità, è sempre attratto dalle dinamiche di morte e rinascita. Oggi, la carta della Morte indica un processo di abbandono del superfluo, sia esso emotivo, relazionale o materiale. Nel contesto dell’oroscopo, è tempo di osservare cosa non corrisponde più al vostro vero sé. Gli Scorpione sono spesso portatori di profondi cambiamenti, sia interiori che esteriori, e questa giornata amplifica tale talento. Ciò che sembra una fine, in realtà è la soglia di un profondo inizio: l’energia istintiva dello Scorpione abbraccia la trasformazione come opportunità per rigenerarsi.

Parallelismi con altre culture

La carta della Morte nei tarocchi trova riscontro in numerose culture che vedono il passaggio e la trasformazione come momenti fondamentali del vivere.

Nella tradizione egizia, il viaggio di Osiride, il dio che muore e rinasce, è un potente simbolo di trasformazione e ciclicità. In Messico, il Día de los Muertos celebra la continuità della vita oltre la morte visibile, riconoscendo il valore delle metamorfosi interiori e il legame con gli antenati. Presso il popolo Yoruba, la figura di Oya, signora dei venti e dei cambiamenti improvvisi, rappresenta la trasformazione e la capacità di cavalcare la tempesta per raggiungere una nuova quiete. Anche in alcune pratiche buddhiste tibetane, la meditazione sul bardo pone attenzione sullo stadio intermedio tra una vita e l’altra, sottolineando che ogni fine comporta l’apertura verso nuove possibilità di esistenza.

Tutte queste tradizioni mostrano come la Morte sia accettata come portale, non come abisso.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate che la trasformazione vi attraversi senza timore

Secondo l’oroscopo dei tarocchi, accogliere oggi il messaggio della Morte significa concedersi il permesso di cambiare senza attaccamenti dannosi al passato. L’invito degli astri è quello di osservare con lucidità ciò che sta perdendo significato e di avere il coraggio di lasciarlo andare. Prendetevi del tempo per rielaborare ciò che si sta chiudendo, sia esso un’abitudine, una relazione o uno schema mentale. Solo così sarà possibile far spazio a nuove prospettive e nuovi inizi più coerenti con la vostra essenza.

I momenti di trasformazione possono provocare inquietudine, ma sono ciò che rende il cammino dello Scorpione tanto unico quanto potente: come il serpente che cambia pelle, rigeneratevi, sapendo che ogni fine è l’alba di una vita più autentica.