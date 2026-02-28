Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 28 febbraio 2026, le Vergine ricevono la presenza solenne della Giustizia, un arcano che richiama il principio universale dell’equilibrio, della verità e della rettitudine morale. La Giustizia è raffigurata spesso con una spada che rappresenta la chiarezza di decisione e una bilancia che simboleggia la ponderatezza delle azioni, riconducendo a una forza impersonale e imparziale. In ogni civiltà, la Giustizia è vista come una legge naturale che attraversa il cuore umano, ricordando che ogni scelta porta con sé una conseguenza inevitabile.



L’oroscopo di oggi suggerisce che non si tratta solo di ricevere il giudizio, ma di saperlo esercitare nella propria esistenza, accogliendo la responsabilità delle proprie scelte e delle relative ripercussioni.

Alle Vergine, la Giustizia parla con un linguaggio familiare: quello del discernimento logico e della cura nel prendere decisioni ponderate. La tendenza al perfezionismo e l’attenzione minuziosa ai dettagli, qualità peculiari di questo segno, trovano nella carta della Giustizia un terreno ideale per emergere. Oggi l’oroscopo invita a bilanciare il rigore e la comprensione, ad assumere un atteggiamento equo sia verso sé stessi sia nei rapporti con gli altri. Le energie della giornata favoriscono la lucidità mentale e la capacità di rivedere situazioni o relazioni, per portare chiarezza nei punti rimasti in sospeso.

Parallelismi con altre culture

Nel pantheon egizio la dea Maat incarna il principio cosmico della giustizia, dell’ordine e della verità, simboleggiato da una piuma che veniva posta sul piatto della bilancia durante il giudizio delle anime. In India, la dea Durga assume il ruolo di restauratrice dell’ordine, combattendo le forze che minacciano l’equilibrio universale, con imparzialità e disciplina. Anche nella cultura Yoruba, il sistema Ifá funge da oracolo di verità: la ricerca della giustizia viene affidata a processi rituali volti a ripristinare l’armonia, proprio come la Giustizia nei tarocchi mira a rimettere ogni cosa in equilibrio. Questi parallelismi riflettono come in ogni tempo e luogo la giustizia sia stata riconosciuta come pilastro fondamentale della convivenza umana, legata alla capacità di valutare, pesare e decidere senza pregiudizio.

Consiglio delle stelle per gli Vergine: perseguite il vostro senso etico personale

Secondo l’oroscopo dei tarocchi, la Giustizia sprona le Vergine a non lasciare inascoltata la voce del proprio senso etico. Prendetevi alcuni momenti di silenzio durante questa giornata per rivedere una decisione importante o valutare un rapporto che richiede chiarezza. Non abbiate timore di essere giusti anche quando la verità può risultare scomoda: è la trasparenza il vero fondamento della serenità. Riuscire a essere equanimi verso sé stessi permette di affrontare qualsiasi ostacolo con dignità. Mantenete quell’inconfondibile precisione tipica del vostro segno, ma lasciate spazio anche al perdono, perché la Giustizia più profonda nasce dall’unione di rigore e compassione.