L'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 7 febbraio 2026, consacra gli Acquario all'arcano maggiore del Matto, emblema di leggerezza, avventura e libertà dai vincoli convenzionali. Il Matto, primo e ultimo dei tarocchi, custodisce il mistero dell'inizio e del ritorno, incarnando il cammino umano nella sua forma più pura: curiosa, instabile, audace, spesso al di là di ogni logica stabilita. Il suo bastone, la piccola sacca sulle spalle, il cane che lo segue e il precipizio che si spalanca davanti sono elementi che parlano di scelte inconsuete e fiducia radicale nell’ignoto.

Il Matto, in questo oroscopo, annuncia un giorno ricco di possibilità non previste, di incontri fuori dagli schemi e di energie che sbocciano nel desiderio di cambiare rotta, anche solo per gioco o curiosità.

Lo spirito del Matto si accorda perfettamente alla natura ribelle e innovatrice degli Acquario. Segno d’aria proiettato verso il futuro, l’Acquario ricerca sempre sentieri inesplorati e soluzioni fuori dagli stili usuali. In questa giornata, il Matto vi invita a liberarvi dai dubbi che imprigionano la vostra creatività, a lasciar andare la paura di essere incompresi o giudicati per le vostre idee spesso avanzate. L’energia del Matto, nell’oroscopo odierno, fa emergere la parte più autentica e imprevedibile del carattere acquariano, sospingendo verso imprese originali, nuovi incontri e prospettive che ridefiniscono i limiti del quotidiano.

Un invito alla gioia di vivere senza aspettative, trascinati dal vento della curiosità e da un rinnovato desiderio di stupore.

Parallelismi con altre culture

Nei cammini spirituali di varie tradizioni, la figura del folle sacro ricorre con frequenza e profondità simbolica. Nella cultura sufi, il personaggio del majdhub sovverte le regole e le convenzioni sociali, incarnando la ricerca mistica che sfida la ragione in nome dell’amore divino. In India, i baul vagabondi sono poeti-cantori che errano senza radici, esortando all’abbandono delle strutture mentali e sociali per lasciarsi guidare dal ritmo segreto dell’universo. Anche nella letteratura europea, il fool shakespeariano — pensiamo a Re Lear — non è semplice figura comica, ma portatore di verità attraverso il paradosso e la sregolatezza.

Il Matto dei tarocchi, così come queste figure, spezza il filo della prevedibilità per porre domande nuove e aprire spiragli sugli orizzonti del possibile. Questi parallelismi rafforzano nell’oroscopo di oggi l’idea che vi sia saggezza anche nell’azzardo e che il coraggio di uscire dal consueto possa elevare la coscienza oltre i limiti apparenti.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: lasciatevi guidare dal vostro spirito esploratore

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Acquario di ascoltare oggi la voce del proprio spirito indomito. Invece di rifuggire l’incertezza, può essere vantaggioso accoglierla come occasione di crescita e di rinnovamento interiore. Dedicare tempo a progetti che ancora non hanno trovato una forma definita, oppure lanciarsi in territori sconosciuti — anche solo con un piccolo gesto quotidiano — offre stimoli preziosi sia nella vita personale che professionale.

Il consiglio delle stelle è di non lasciare che il timore dell’ignoto paralizzi la vostra creatività: l’energia del Matto rende ogni inciampo seme di svolta. Valorizzare il proprio pensiero originale sarà oggi il modo più autentico per scoprire vie nuove, sorprendendo chi vi circonda ma soprattutto voi stessi. Permettetevi di danzare oltre i confini stabiliti, poiché solo così l’oroscopo acquariano potrà esprimere appieno la luminosa potenzialità che l’arcano maggiore offre in questa giornata.