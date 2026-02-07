Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 7 febbraio 2026, il segno dei Gemelli vibra in sintonia con il Bagatto, primo arcano maggiore che esprime l’inizio, la volontà creatrice e l’adattabilità. Il Bagatto, con la sua tavola piena di strumenti diversi, invita a guardare le infinite possibilità che la giornata può offrire, ponendo l’accento sulla prontezza mentale e sulla capacità di trasformare gli ostacoli in opportunità. La figura del Bagatto rappresenta colui che trasforma la realtà attraverso il suo ingegno e la destrezza delle mani, ma anche delle idee.

L’oroscopo dei Gemelli trova riscontro in questa carta perché il vostro segno incarna la curiosità, il gusto per il dialogo e l’abilità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Il Bagatto risuona come simbolo della vostra vitalità: oggi la giornata si preannuncia fertile di incontri, scoperte e occasioni per mettere a frutto la vivacità mentale che vi contraddistingue. Sotto questo influsso, diventa più semplice superare le esitazioni iniziali e lanciarsi in attività nuove o poco esplorate. La capacità di persuadere e di costruire rapidamente ponti tra persone e idee vi renderà protagonisti indiscussi di ogni situazione sociale.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto, con la sua creatività e manualità, trova corrispondenza anche in molte tradizioni al di fuori dell’occidente esoterico.

Presso gli Yoruba, ad esempio, la divinità Esu è il messaggero degli dei, capace di muoversi tra i mondi e di comunicare attraverso mille forme e parole, proprio come il Gemelli sa trasmutare idee in realtà. Nella tradizione indiana, la figura di Sarasvati, dea della conoscenza e delle arti, simboleggia la versatilità e la capacità di portare innovazione tramite la parola e l’espressione. Nel mondo arabo, le storie raccolte nelle Mille e una notte celebrano la furbizia e la prontezza degli eroi, qualità strettamente connesse all’essenza stessa del Bagatto. Anche tra i nativi americani, il cosiddetto Trickster funge da archetipo del trasformista, mostrando che la vera abilità non risiede nella semplice forza, ma nella capacità di ridere e di modellare la realtà con arte sottile.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: sfruttate la magia della versatilità

L’oroscopo dei tarocchi di oggi invita i Gemelli a lasciarsi guidare dalla creatività e a non temere di sperimentare nuove vie, persino le più insolite. Che si tratti di intraprendere una conversazione inaspettata, di proporre una soluzione innovativa, o di lanciarsi in un progetto artistico, il Bagatto insegna che ogni strumento necessario si trova già dentro di voi. È un momento favorevole per accogliere gli imprevisti come stimoli alla crescita, scegliendo la flessibilità e la leggerezza come alleate. Affidatevi alla rapidità mentale del vostro segno e ricordate che, proprio come nei racconti antichi, spesso è la parola giusta al momento giusto a cambiare il corso della storia. Sperimentate senza timore: ogni nuovo inizio, oggi, porta con sé il seme della trasformazione.