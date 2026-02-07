Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 7 febbraio 2026, il segno del Leone incontra il potente arcano maggiore del Mondo, simbolo della completezza, del coronamento di un percorso e della perfetta armonia tra spirito e materia. Il Mondo nei tarocchi racchiude il senso di perfezione che si raggiunge al termine di una lunga ricerca: l’immagine della figura danzante racchiusa in una corona d’alloro suggerisce la conquista di sé dopo aver attraversato prove molteplici. Nel panorama esoterico, questa carta è associata alla piena realizzazione e alla consapevolezza di aver trovato il proprio posto nell’universo, un invito a vivere la giornata in uno stato di grazia e appagamento, senza dimenticare la responsabilità che la conquista comporta.

I Leone si trovano oggi investiti di una luce che richiama il loro ruolo di protagonisti della scena zodiacale. Così come il Mondo simboleggia la danza della vita che si compie, anche il Leone sente vibrare forte il richiamo a portare a termine ciò che è stato iniziato, celebrando con generosità i risultati ottenuti nell’ultimo periodo. Questa energia dona una visione ampia e inclusiva: ogni dettaglio sembra avere un senso e ogni piccolo traguardo contribuisce a costruire il mosaico della propria identità. L’oroscopo suggerisce che possano sorgere riconoscimenti, gratificazioni dal contesto sociale e un forte desiderio di agire come catalizzatori di positività nella propria cerchia.

Parallelismi con altre culture

La simbologia del Mondo si riflette in molti miti e tradizioni. Nella cosmologia yoruba, il concetto di Ifé rappresenta la città sacra in cui gli esseri umani raggiungono il proprio equilibrio e la propria completezza davanti agli orixá, divinità che guidano il destino. In Cina, il mito della fenice che risorge dalle proprie ceneri conserva il senso della rigenerazione e del compimento dopo un ciclo di trasformazioni, mentre nella cultura greca antica il termine "cosmos" indicava la bellezza ordinata di tutto ciò che esiste, uno stato di armonia universale da ricercare nel microcosmo individuale. In India, il simbolo del mandala rappresenta la totalità e la perfezione del sé, un cammino verso il centro più autentico della propria essenza.

Questi parallelismi arricchiscono l’oroscopo del Leone, suggerendo che la ricerca dell’armonia sia un anelito condiviso tra popoli e tempi diversi.

Consiglio delle stelle per gli Leone: celebrate i vostri successi con gratitudine

L’oroscopo dei tarocchi oggi propone ai Leone di riconoscere la fine di un ciclo con autentica gratitudine. Valorizzare ogni esperienza vissuta permette di entrare in sintonia profonda con l’energia del Mondo, facilitando una comprensione più ampia di sé. È consigliabile dedicare del tempo alla contemplazione dei risultati raggiunti, magari condividendo le gioie con chi ha camminato al vostro fianco. Anche le prove più ardue possono essere trasmutate in insegnamenti, se osservate con la saggezza di chi riconosce il valore del percorso.

Restare aperti a nuove prospettive aiuta a non temere il cambiamento, consolidando la sensazione di armonia interiore. Oggi ogni gesto di generosità, rivolto sia a sé stessi che agli altri, contribuirà a rafforzare la sensazione di appagamento che il Mondo promette a chi sa abbracciare la propria unicità.