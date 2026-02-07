Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 7 febbraio 2026, i Pesci sono accompagnati dalla Luna, arcano maggiore che attraversa antiche tradizioni come simbolo misterioso di ciclicità, intuito e immaginazione. La Luna, nel lessico dei tarocchi, richiama il cammino attraverso le acque inconsce, la potenza delle emozioni fluttuanti, i sogni che non trovano confine tra ciò che è reale e ciò che resta velato. Si tratta di una carta che chiede discernimento tra luce e ombra, suggerendo che solo accettando entrambe si raggiunge la vera comprensione delle proprie reazioni interiori nel panorama quotidiano.

L’arcano della Luna trova nei Pesci una rispondenza quasi archetipica: entrambi immersi in un terreno emotivo e sensoriale, si muovono tra i simboli dei sogni e le correnti segrete dell’immaginazione. In questa giornata, il vostro oroscopo suggerisce una speciale attenzione ai messaggi intuitivi, a quelle sensazioni improvvise che sembrano scaturire dal nulla ma che sono, in realtà, la voce antica dell’inconscio. Le numerose sfumature della carta invitano a non temere l’ambiguità, ma a viverla come risorsa feconda per comprendere quelle situazioni che paiono incerte e mai del tutto trasparenti. La Luna, infatti, spesso confonde, ma insegna anche ad affidarsi con coraggio al proprio sentire, lasciando che la corrente interiore apra nuove vie alla creatività personale.

Parallelismi con altre culture

Nel panorama delle culture globali, la Luna occupa una posizione preminente come simbolo di mistero e rivelazione. Nel mito yoruba, la divinità Yemanjá presiede le acque e la maternità, riflettendo la capacità della Luna di guidare e proteggere i percorsi emozionali più profondi, proprio come avviene nelle profondità marine inaccessibili agli occhi umani. Nella poesia persiana medievale, la Luna è spesso metafora della bellezza nascosta e della nostalgia, capace di risvegliare il desiderio di conoscenza spirituale. Nel buddismo tibetano, la Luna viene associata al principio della saggezza, che illumina senza abbagliare, accompagnando chi è in cerca di comprensione nelle notti oscure della conoscenza interiore.

Analogamente, nella tradizione degli indiani Navajo, la Luna è guardiana dei sogni e delle visioni, elemento essenziale per mediare il rapporto tra gli uomini e il mondo invisibile che li circonda.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: coltivate il dialogo con il vostro mondo interiore

L’oroscopo dei tarocchi invita a riservare uno spazio alla contemplazione silenziosa, seguendo il ritmo fluido suggerito dalla Luna. Riconoscere e ascoltare le proprie emozioni, anche le più ambigue, può trasformarsi in uno strumento di consapevolezza inaspettato. Praticare la scrittura di un diario onirico al risveglio o lasciarsi guidare dalla musica favorisce l’emergere di intuizioni preziose, utili per affrontare con calma i piccoli misteri che la giornata riserva.

A volte ciò che appare confuso è solo una chiamata al rinnovamento: accogliere la magia della Luna equivale ad accettare che la vera forza dei Pesci risiede nella capacità di navigare le profondità senza smarrirsi. Lasciarsi trasportare dalle acque delle proprie emozioni offre la possibilità di intravedere una verità più sincera e poetica nella semplicità dell’esperienza quotidiana.