Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 7 febbraio 2026, per lo Scorpione domina la carta della Morte, arcano maggiore spesso frainteso ma portatore di un messaggio di trasformazione radicale. La Morte nei tarocchi non indica mai solo una fine, ma simboleggia la capacità di abbandonare forme ormai esaurite per accogliere nuove possibilità. Il suo significato va ben oltre la semplice conclusione: rappresenta il ciclo inevitabile di chiusura e rinascita, una necessità vitale per il progresso interiore. In molte iconografie, la Morte è raffigurata come un cavaliere o una figura che, avanzando, spazza via il superfluo perché il terreno si apra al nuovo.

L’oroscopo dei tarocchi di oggi invita gli Scorpione a lasciarsi alle spalle quanto è diventato un peso, per accogliere opportunità di rinnovamento autentico.

Il segno dello Scorpione possiede una natura profondamente legata ai ritmi di morte e rinascita simbolica. Alcuni tratti tipici, come la resilienza e la prontezza nell'affrontare le proprie ombre interiori, risuonano perfettamente con l'essenza della carta della Morte. In giornate come questa, lo Scorpione può sentire con forza il bisogno di chiudere capitoli che da troppo tempo rallentano la propria crescita. L'oroscopo sottolinea come questa carta richiami il potere trasformativo nascosto nel segno: anche il dolore più profondo, se attraversato con consapevolezza, può diventare il seme di una nuova energia.

Questo arcano invita a non temere il cambiamento, ma a viverlo come parte integrante del proprio cammino evolutivo.

Parallelismi con altre culture

La tematica della trasformazione racchiusa nella carta della Morte trova forte eco nel mito della fenice dell’antica Cina, un uccello che, giunto al termine del proprio ciclo vitale, rinasce dalle proprie ceneri. Nella tradizione egizia, il dio Osiride moriva per risorgere in una nuova dimensione, a simboleggiare l’eternità dello spirito oltre la materialità. In Messico, il Día de los Muertos celebra la continuità tra vita e morte, riconoscendo alla trasformazione una dimensione festosa e collettiva più che intimidatoria. Anche nel sistema Ifá della cultura yoruba, la morte non è mai fine definitiva, ma passaggio a una nuova forma di esistenza che rinnova il tessuto spirituale.

Tali rappresentazioni, condivise tra civiltà distanti, rafforzano il messaggio universale insito in quest’arcano: ogni chiusura, se accolta, trasporta verso una nuova continuità di significato e appartenenza.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Scorpione di non opporsi ai segnali di cambiamento, bensì di accoglierli come occasioni di crescita e liberazione. Può essere utile in questa giornata prendersi del tempo per riflettere su ciò che ormai non risponde più al proprio autentico sentire. Scegliere consapevolmente di chiudere un ciclo, anche se doloroso, permette di lasciare spazio a nuove possibilità che attendono di essere vissute.

Se vi sentite in bilico tra passato e futuro, considerate di compiere piccoli riti simbolici che facilitino il distacco, come scrivere pensieri su carta da distruggere o fare ordine negli spazi personali. Ricordate che il coraggio di cambiare è scritto nel destino del vostro segno: il passaggio attraverso la fine è sempre un varco verso nuove rinascite.