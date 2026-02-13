Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, per gli Acquario si manifesta l’arcano maggiore del Matto. Questa carta è il principio e la fine di ogni ciclo, rappresentando l’energia della partenza, lo slancio verso il nuovo, la fiducia oltre la logica. Il Matto si distingue tra gli arcani come figura dirompente: cammina con leggerezza verso l’ignoto, portando con sé solo un piccolo fagotto e accompagnato da un cane che rappresenta l’istinto. La simbologia del Matto parla di libertà interiore, ma anche della gioia di lanciarsi senza paura nelle possibilità del giorno, abbracciando l’imprevedibilità che la vita offre.

In questo oroscopo, il Matto invita a lasciar cadere le maschere e a indossare solo la curiosità più pura.

Per gli Acquario, la forza del Matto risuona profondamente con la loro natura innovatrice e anticonvenzionale. Oggi la prospettiva di rompere gli schemi e di sperimentare percorsi non battuti sembra particolarmente naturale. L’Acquario, segno d’aria portato al cambiamento, trova nella carta del Matto un riflesso della propria missione di esploratore sociale e spirituale. L’oroscopo di oggi suggerisce un’apertura autentica alle novità, lasciando spazio all’imprevisto. La leggerezza del Matto può essere la guida per un approccio originale, in cui anche il rischio è vissuto come gioco sacro e occasione di crescita.

Parallelismi con altre culture

Nello sciamanesimo siberiano, la figura del viandante sacro richiama il viaggio del Matto tra i mondi, portatore di messaggi e rinnovamento. In India, nella tradizione del Nath yoga, alcuni sadhu abbandonano ogni certezza per vivere nell’incertezza della strada e ritrovare la verità nel distacco, proprio come il Matto cammina a occhi aperti su sentieri sconosciuti. Nella mitologia greca, Hermes era il messaggero che portava invenzioni e scherzi tra le divinità e gli umani, incarnando pezzetti di follia creativa simili a quelli del Matto. Anche i griot del Sahel africano, custodi di storie e musica itinerante, illustrano la forza di chi si affida solo al proprio ingegno e alla leggerezza, costruendo ponti tra realtà diverse con la sola parola e il canto.

Questi esempi mostrano che la libertà, unita a una dose di incoscienza consapevole, fa parte di molte tradizioni sapienziali del mondo.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: seguite le tracce invisibili del Matto

L’oroscopo dei tarocchi consiglia agli Acquario di lasciarsi guidare dalla fresca energia del Matto, specialmente oggi. Le decisioni non dovranno essere obbligatoriamente ponderate secondo vecchi schemi: uno spiraglio di intuizione potrebbe portare più lontano di tanti calcoli. È il giorno perfetto per rivalutare priorità e lasciarsi ispirare da ciò che sembra assurdo o marginale, perché proprio nei piccoli dettagli sorge spesso l’idea rivoluzionaria. Dare ascolto ai suggerimenti inattesi, accogliere l’incertezza come alleata e godere del viaggio senza preoccuparsi della meta rappresenta il miglior atteggiamento.

L’Acquario può ritrovare oggi, grazie al Matto, la leggerezza necessaria per trasformare ogni inciampo in una danza di possibilità. Nel lasciar andare la paura dell’errore, si ritrova lo spazio per ideare e rigenerarsi.