Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, l'arcano maggiore che si presenta agli Ariete è il Carro. Questa carta, profondamente dinamica, simboleggia la vittoria, il superamento delle difficoltà e la capacità di guidare il proprio destino con mani sicure. Il Carro non è semplicemente un veicolo, ma rappresenta il percorso del trionfatore, colui che ha imparato a canalizzare le forze contrapposte della vita per raggiungere la meta. Il suo condottiero, spesso raffigurato con sguardo fiero e deciso, indica l'importanza del controllo su sé stessi e sugli eventi, anche quando il cammino sembra accidentato.

Secondo la tradizione esoterica, questa carta invita a mantenere una visione chiara degli obiettivi, ad operandosi con tenacia senza cedere alle distrazioni.

Gli Ariete sentono oggi vibrare in loro lo spirito combattivo che caratterizza il Carro. Il segno, noto per la sua energia e il desiderio di primeggiare, trova in questo arcano un rispecchiamento fedele delle proprie ambizioni e della voglia di farsi strada. In questo giorno, ogni sfida può trasformarsi in un trampolino verso il successo, sempre che si mantenga la disciplina necessaria per non deviare dal percorso. Il Carro suggerisce agli Ariete di governare la propria forza istintiva con lucidità e senso del dovere, trasformando le spinte impulsive in un avanzare deciso ma strategico.

Il rischio, se trascurato, sarebbe quello di lasciarsi trasportare dalla foga, perdendo la rotta oppure trascurando i dettagli essenziali.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo del Carro si ritrova in molteplici culture del mondo. In India, il carro di Arjuna nella Bhagavadgita simboleggia il viaggio spirituale e la lotta interiore fra desiderio e disciplina, guidato dal saggio Krishna che rappresenta la consapevolezza superiore. Nella mitologia romana, il trionfo degli imperatori era celebrato con la processione del carro attraverso le strade di Roma, rappresentando la conquista delle forze avverse e la vittoria personale sugli eventi della vita. Nel mondo druidico, il carro era considerato veicolo di passaggio tra mondi diversi, associato a riti di passaggio e grandi trasformazioni personali.

Anche in Africa Occidentale, tra le popolazioni Yoruba, il viaggio sul carro funebre segna la transizione dell'anima, a testimonianza di come il percorso guidato da intenzione forte e determinata sia universale nel riflettere il bisogno umano di portare a compimento il proprio viaggio terreno con dignità.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: mantenete saldo il controllo del vostro cammino

L'oroscopo dei tarocchi di oggi invita gli Ariete a prendere esempio dal Carro e dalla sua simbologia di vittoria consapevole. È il momento ideale per esercitare concentrazione nelle decisioni e non lasciarsi sopraffare dalle emozioni del momento. Gestire la propria energia con disciplina, evitando fughe impulsive o strappi improvvisi, consentirà di raggiungere risultati duraturi.

Ricordate che l'avanzata più solida non è quella basata soltanto sulla forza bruta, ma su una guida salda e una visione lucida della meta. Prendetevi il tempo di chiarire le priorità, non sottovalutando le tappe intermedie, perché spesso sono proprio queste a rendere stabile il viaggio. Il Carro vi ricorda che il vostro destino è nelle vostre mani, purché sappiate condurre con saggezza le redini del vostro percorso.