Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, i Cancro sono illuminati dall'arcano maggiore della Luna. Questa carta rappresenta l'universo dell’inconscio, delle emozioni profonde e talvolta ingannevoli. Nel simbolismo dei tarocchi, la Luna emerge come guida nell’oscurità interiore ma anche come invito ad accogliere i sogni e le intuizioni, pur mantenendo attenzione verso le illusioni che seminano incertezza. Il chiaroscuro di questa carta rispecchia la complessità delle emozioni, indicando una giornata dove le percezioni potrebbero oscillare tra la meraviglia e la confusione.

Per i Cancro, la connessione con la Luna è atavica e viscerale, essendo il loro astro dominante nel pensiero simbolico. Questo oroscopo invita ad ascoltare le onde emotive che si susseguono nel profondo, senza lasciarsi travolgere né cedere alla diffidenza. Gli eventi di questa giornata potrebbero portare dubbi o nostalgie, ma anche ispirazione da tradurre in creatività o gesti protettivi verso chi sta vicino. Con la Luna a guidare, i Cancro sono chiamati ad accogliere le ombre senza fuggirle, accettando che la verità si sveli spesso per gradi, come la luce che filtra dal riflesso notturno sulla superficie dell’acqua.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura yoruba dell’Africa occidentale, la divinità Yemaya incarna la maternità, il mare e la luna, proteggendo chi ascolta la voce delle maree emozionali.

Questa figura richiama nei Cancro l’importanza di un ascolto profondo e di una protezione silenziosa ma costante. Nella mitologia indiana, la dea Chandra, associata alla luna, influisce sulla fertilità, sui cicli naturali e sulle pratiche meditative, invitando a cogliere la saggezza nella ciclicità delle emozioni. In Giappone, la storia della principessa Kaguya, nata dalla luce lunare e da essa richiamata, suggerisce che le più grandi verità possono essere racchiuse in racconti di nostalgia e mistero. Questi parallelismi mostrano quanto la Luna sia archetipo universale di sensibilità, mutevolezza e potere femminile nascosto.

Consiglio delle stelle per i Cancro: non temete le ombre della Luna

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di concedere spazio alle emozioni silenziose e ai pensieri fluttuanti della giornata.

Attività come scrivere un diario dei sogni, dipingere o immergersi nella lettura possono aiutare a canalizzare l’intuizione che la Luna porta con sé. Accogliere le sensazioni, anche quelle meno chiare, significa riconoscere la ricchezza di stati d’animo diversi e imparare a navigare tra essi senza paura. Prendetevi un momento per osservare il vostro riflesso interiore, come uno stagno nel plenilunio: la trasparenza nasce solo se ci si arrende alla calma e si spegne il frastuono della mente. In questo modo, sarà possibile distinguere le vere intuizioni dalle mere ombre della fantasia, trovando nelle pieghe della Luna la rotta per affrontare la giornata con grazia e consapevolezza.