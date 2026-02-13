Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, la carta del Sole risplende nel destino dei Leone. Questo arcano maggiore è tra i più luminosi del mazzo, simbolo di chiarezza, sincerità, vitalità e successo. Il Sole nei tarocchi dissolve le ombre e dona calore, rappresentando uno stato di pienezza in cui mente e cuore collaborano armoniosamente. Tradizionalmente associato alla verità e all'autenticità, il Sole invita a coltivare entusiasmo e positività in ogni gesto. Sotto la sua luce tutto diventa più trasparente: le aspirazioni si svelano per ciò che sono, le relazioni fioriscono nella fiducia, le decisioni si compiono con una padronanza piena delle proprie intenzioni.

Per gli Leone, la carta del Sole assume un significato particolarmente potente. Il vostro segno irradia calore, magnetismo e una naturale propensione a emergere. Oggi l'oroscopo vi vede al centro di una rinnovata energia creativa. Come il Sole all'apice del suo splendore, ogni iniziativa si tinge di una determinazione contagiosa. Questo è un periodo in cui il senso di identità si rafforza e le ambizioni si alimentano di sicurezza e ottimismo. Le difficoltà recenti appaiono superabili, e la possibilità di prendere decisioni chiare offre nuove prospettive tanto nelle relazioni quanto nei progetti personali. Il Sole sollecita ad abbracciare la gioia della propria unicità senza esitazione.

Parallelismi con altre culture

In molte culture il Sole è considerato fonte di vita, prosperità e illuminazione. Nell'antica civiltà egizia, Ra era il dio supremo del Sole, cui era attribuita la creazione e il mantenimento dell'ordine cosmico. Questa divinità non era soltanto simbolo di potere, ma di rinnovamento quotidiano, simile al messaggio dei tarocchi. Presso i popoli aztechi, il Sole veniva omaggiato con elaborate cerimonie perché fonte primaria di energia vitale e fertilità, in una continua lotta per la sopravvivenza e la luce nel mondo. In Giappone, la dea Amaterasu rappresenta la divinità solare che, uscendo dalla caverna in cui si era ritirata, restituisce il mondo alla luminosità e all’armonia, simboleggiando la vittoria sulla notte e sull’oscurità emotiva.

Queste iconografie richiamano tutte una medesima verità: il Sole, nei suoi molteplici aspetti, rappresenta il trionfo della luce, la rinascita dell’energia e la speranza che si rinnova.

Consiglio delle stelle per gli Leone: celebrate la vostra autenticità luminosa

L'oroscopo dei tarocchi invita gli Leone a prendersi oggi uno spazio per riconoscere ciò che li rende unici, senza temere di manifestarlo in tutta la sua lucentezza. Il Sole invita a esprimere generosità, sincerità e calore nei rapporti, accendendo dentro di sé la fiamma della gioia senza riserve. Dedicate attenzione alle passioni autentiche, preferendo ambienti e persone che alimentano il vostro entusiasmo vitale. Evitate di nascondervi dietro convenzioni o reticenze, poiché questa giornata favorisce la trasparenza e la leggerezza dell’essere. Siate come il Sole zenitale: lasciate che la luce che portate sia fonte di ispirazione anche per chi vi circonda, irradiando energia e fiducia là dove serve, senza la paura di brillare troppo.