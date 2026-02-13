Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, i Pesci incontrano la Luna, arcano enigmatico e affascinante che domina il territorio delle emozioni, dell’inconscio e dei misteri non ancora svelati. La Luna è simbolo di ambiguità e fascinazione, di verità celate sotto il velo della notte e del potere evocativo dei sogni. Questa carta invita ad ascoltare le voci interiori, a fidarsi dei presentimenti più delicati e ad accettare che non tutto sia chiaro o illuminato dalla ragione. La Luna richiama il ciclo femminile, la mutevolezza, la metamorfosi stessa delle maree e delle emozioni, sottolineando il valore dell’ombra come parte integrante della luce.

Nell’oroscopo odierno, porta con sé l’invito a esplorare, piuttosto che fuggire, le incertezze.

Per i Pesci, così inclini all’empatia, all'immaginazione e al sentire profondo, la presenza della Luna nell’oroscopo rappresenta l’affinamento massimo delle vostre doti intuitive. La giornata di oggi può apparire avvolta da un’atmosfera sognante, quasi onirica, in cui ciò che conta veramente è la qualità delle emozioni e la capacità di leggerne i segni. Questa carta suggerisce un momento di raccoglimento, ma anche di apertura alle ispirazioni e ai simboli che attraversano la dimensione interiore. Come l’acqua che accoglie ogni riflesso, il vostro cuore può accogliere oggi l’ambiguità e la complessità con una grazia naturale, evitando giudizi affrettati e lasciando spazio alla poesia segreta del vivere.

Parallelismi con altre culture

Nel sistema Ifá del popolo Yoruba, Osumare è uno spirito affine alla Luna, portatore di messaggi fra i mondi visibile e invisibile, interprete simbolico della ciclicità e delle trasformazioni misteriose dell’anima. Il mondo giapponese attribuisce al satellite notturno una speciale energia nei “tsukimi”, le feste della contemplazione della luna, durante cui l’immaginazione viene allenata a scorgere significati nascosti nelle ombre mutevoli e nei riflessi d’argento. Nella mitologia greca, Selene attraversa ogni notte il cielo per spargere sogni e visioni, un invito ad accogliere senza paura le emozioni più ineffabili. Anche i nativi americani, nelle leggende della “nonna luna”, le attribuiscono il ruolo di maestra delle acque e delle intuizioni, custode delle forze invisibili femminili.

La Luna affascina da sempre l’umanità di ogni latitudine, restituendo il senso profondo dell’attesa, del discernimento e della metamorfosi.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: fidatevi delle percezioni interiori

L’oroscopo dei tarocchi di oggi consiglia di non allontanarsi dalle eventuali zone d’ombra interne, ma di percorrerle con rispetto e dolcezza. Lasciate spazio all’intuizione, evitando di cercare certezze razionali a ogni costo: oggi è più saggio lasciarsi guidare dal sentire, permettendo alla mente di vagare tra sogni, immaginazione e visioni. Potrebbe essere utile prendersi dei momenti di silenzio, magari annotando le immagini simboliche o i sogni che emergono, perché spesso portano risposte più profonde di quelle trovate a livello razionale.

Qualcuno tra i Pesci noterà che proprio nei segni più sottili si nasconde una rivelazione preziosa, che la sensibilità è un dono da coltivare. Onorando la Luna, emerge la capacità di fluire negli stati intermedi dell’animo, senza paura di perdersi, ma anzi ritrovando nuovi spazi di verità e bellezza.