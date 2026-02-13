Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, il Sagittario viene guidato dall'energia armonizzatrice del Mondo. Questa carta, spesso ritenuta il coronamento di un viaggio, rappresenta lo stato di perfezione raggiunto attraverso un lungo processo di crescita. Nell'iconografia tradizionale compare una figura danzante, avvolta da una ghirlanda, circondata dagli elementi fondamentali: simbolizza il compimento di molteplici tappe, sia interiori sia esteriori. Il suo significato è strettamente connesso all’unità e alla riconciliazione tra confronto e accettazione, integrando così quanto vissuto nel cammino personale.

Per il Sagittario, segnato dalla costante ricerca di conoscenza ed esperienza, l'arcano del Mondo diventa la rappresentazione perfetta della fine di un ciclo e dell’inizio di una nuova espansione. In questa giornata, le opportunità di consolidare ciò che è stato appreso si uniscono alla possibilità di tracciare nuove rotte esistenziali. L’oroscopo invita a riconoscere il valore della chiusura consapevole, accogliendo senza rimpianti ciò che è stato e proiettando lo sguardo verso ciò che sta per nascere. La vostra capacità naturale di spaziare oltre i confini viene dunque consacrata da questa carta, aprendovi a nuove prospettive di appagamento.

Parallelismi con altre culture

La simbologia del Mondo trova profondi parallelismi in molte tradizioni.

Nella cosmologia africana del popolo Yoruba, il concetto di Ori rappresenta il destino personale che si compie quando l’individuo raggiunge l’armonia con il proprio scopo, simile al senso di realizzazione indicato dall’arcano. Nel mandala tibetano, la figura centrale circondata da un cerchio di energia richiama proprio l’incoronazione della completezza: ogni passaggio del disegno simboleggia una tappa di crescita spirituale, culminando nell’unità col tutto. Anche nel mito Maya del serpente Quetzalcoatl, la ciclicità della vita e la metamorfosi conducono al ripristino dell’ordine e del senso. I danzatori Hopi, nella danza Kachina, rappresentano la connessione tra umano e cosmico, rievocando l’abbraccio celebrato dalla carta del Mondo.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: celebrate i vostri traguardi con gratitudine

L'oroscopo dei tarocchi richiama alla necessità di riconoscere ciò che avete portato a termine, senza sminuire il vostro percorso. Fermarsi, anche solo mentalmente, a onorare i successi diventa oggi un rito fondamentale. Potreste trovare beneficio dal riordinare i vostri pensieri attraverso il racconto di una vostra esperienza, oppure fissando un obiettivo che svolga funzione di nuova stella polare. Date il giusto valore ai legami costruiti, considerandoli ora parte integrante del vostro cammino. L’energia del Mondo suggerisce di coltivare una gratitudine profonda, poiché solo attraverso la consapevolezza della pienezza si aprono le porte a nuovi orizzonti. Oggi il compito principale è celebrare, qualunque sia la scala della vostra conquista: nel riconoscere il compimento si cela il seme di ogni espansione futura.