Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, lo Scorpione viene accompagnato dall'arcano maggiore della Morte. Questa carta non va interpretata come un presagio nefasto, ma come emblema supremo di trasformazione e rinascita. Nel simbolismo dei tarocchi, la Morte rappresenta il ciclo naturale delle cose che si chiudono per lasciare spazio a nuovi inizi, proprio come l’inverno cede il passo alla primavera. Il suo significato profondo coinvolge la liberazione dagli attaccamenti stagnanti e l’invito a lasciar andare ciò che non serve più, per ritrovare slancio e rigenerarsi in forme inedite.

Lo Scorpione trova in questa carta una risonanza viscerale e autentica. Segno dell’acqua e della metamorfosi, è abituato a confrontarsi con le profondità dell’anima e a trasformare le crisi in opportunità di crescita. Oggi, l'oroscopo indica che la carta della Morte accompagna le vostre giornate con un’energia che, pur essendo intensa, favorisce la liberazione dai vincoli interiori e quelle abitudini che impediscono il progresso. Non si tratta di un cambiamento superficiale, ma di una revisione intima e coraggiosa, che sollecita il superamento di paure radicate, lasciando emergere nuove strategie e desideri nella vostra realtà personale.

Parallelismi con altre culture

L’archetipo della trasformazione urgente e della rinascita dopo la dissoluzione compare in molte culture, rappresentando un cardine dello sviluppo umano.

Nella mitologia egizia, il dio Osiride viene smembrato e poi ricostruito, divenendo simbolo di immortalità e rigenerazione. In Messico, il Día de los Muertos è una celebrazione che onora la morte come passaggio e continuità, non come fine definitiva. In ambito filosofico indiano, il ciclo del samsara e la figura della dea Kali incarnano distruzione e rinascita costante: ciò che viene spezzato apre inevitabilmente la strada a nuove possibilità. Anche nella tradizione dei nativi nordamericani, l’araba fenice racconta la necessità di disgregarsi per rinascere dalle proprie ceneri, sottolineando come ogni fine porti in sé l’inizio di un nuovo viaggio interiore.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate che il vecchio cada, per accogliere il nuovo

L'oroscopo dei tarocchi invita gli Scorpione ad accogliere la lezione della Morte come un’opportunità preziosa. È il momento ideale per individuare e lasciar andare tutto ciò che ostacola la crescita autentica, che si tratti di rapporti, convinzioni o abitudini ormai logore. Lasciano spazio in questo modo a nuovi scenari, talenti ed emozioni, capaci di riscrivere la narrazione individuale in modo più sincero. Onorare il ciclo della trasformazione permette di vivere con maggiore leggerezza e autenticità, aprendosi con coraggio a sentieri inesplorati. La vera forza sta nella capacità di accogliere la fine con gratitudine e consapevolezza, riconoscendo in essa la promessa silenziosa di una rinascita che porterà frutti inattesi.