Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, le Vergine vengono accompagnate dall’arcano maggiore della Giustizia. Questa carta incarna il principio fondamentale dell’equilibrio, della rettitudine e del senso di responsabilità, elementi cari alle tradizioni esoteriche e filosofiche di molte civiltà. La Giustizia nei tarocchi si presenta spesso armata di una spada e di una bilancia, strumenti che da millenni rappresentano la necessità di ponderare pesi ed effetti delle proprie azioni, abbinando il giudizio lucido al rispetto di ciò che è corretto.

Per l'oroscopo odierno, questa simbologia suggerisce la presenza di una forza sottile che invita a valutare attentamente ogni mossa, favorendo la chiarezza mentale e il discernimento.

Il segno della Vergine trova un’evidente affinità con la carta della Giustizia. Precise, attente ai dettagli, le persone nate sotto questo segno si distinguono per la loro inclinazione verso l’ordine e il senso critico, caratteristiche che rendono la giornata di oggi particolarmente significativa. L’oroscopo evidenzia come la tendenza alla razionalità possa trovare nuovo vigore sotto la guida di questa carta: ogni decisione sarà frutto di ponderazione e integrità, senza lasciarsi travolgere dagli eccessi emotivi.

Oggi la Vergine potrà distinguersi per la capacità di risolvere problemi complessi e mediare in situazioni che richiedano imparzialità e rispetto delle regole. Un’occasione ideale per ristabilire l’armonia laddove piccoli squilibri rischiano di incrinare rapporti o progetti.

Parallelismi con altre culture

La Giustizia, vista come virtù suprema, richiama molti archetipi globali. Nella cultura egizia, la dea Maat rappresentava l’ordine cosmico e la giustizia, governando con la piuma il giudizio delle anime. Presso i Greci, Dike era la personificazione della giustizia umana e tutelava l’equilibrio nelle decisioni sociali; in India il concetto di Dharma esprime un ordine universale che assicura equilibrio e rettitudine, vincolando l’individuo a vivere in accordo con leggi etiche superiori.

Nella tradizione cinese, la filosofia confuciana fa della giustizia e della rettitudine valori essenziali per l’armonia dei rapporti e della collettività. Perfino nei codici dei Maya, la bilancia e la misura nei giudizi erano considerati doni divini per governare con saggezza e rispetto la comunità. Questi parallelismi mostrano come la ricerca dell’equilibrio morale sia un filo rosso tra le diverse civiltà.

Consiglio delle stelle per le Vergine: esercitate la Giustizia nelle piccole cose

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce alle Vergine di affidarsi, oggi, all’insegnamento della Giustizia anche nei contesti più quotidiani. Lasciarsi guidare dal senso di equità, ad esempio nel gestire una controversia o nel prendere semplici decisioni domestiche, porterà chiarezza e benessere interiore.

Occupandosi di questioni irrisolte con rigore e onestà, sarà possibile prevenire incomprensioni future e sviluppare un senso di pace profonda. La consapevolezza che ogni piccolo gesto pesa sulla bilancia dell’equilibrio personale aiuta oggi a muoversi con cautela e serenità. Trovare la giusta misura tra ciò che si desidera e ciò che è giusto farà la differenza nella qualità della giornata, mettendo le basi per rapporti più autentici e duraturi.