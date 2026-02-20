Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, gli Acquario vengono illuminati dall’arcano maggiore del Matto. Questa carta incarna lo spirito della ricerca continua, la propensione a lasciare indietro ciò che è noto per avventurarsi verso territori inesplorati. Il Matto, numero zero nei tarocchi, rappresenta la nascita potenziale di tutte le esperienze, un’apertura verso nuove possibilità e la fiducia nel viaggio più che nella meta. Il suo zaino leggero sulle spalle e lo sguardo rivolto verso l’alto sono simboli di una mente pronta a cogliere suggerimenti dell’intuizione, priva di paure e legami con le convenzioni.

Nell’oroscopo odierno, questa energia suggerisce una giornata in cui lasciar emergere senza riserve la propria autenticità.

Gli Acquario riconosceranno nel Matto il riflesso del desiderio instancabile di innovare, di mettersi alla prova in progetti originali e di non lasciare che la pressione della routine comprima la loro creatività. Il Matto non è soltanto sregolatezza, quanto invece coraggio di seguire la voce interiore anche quando appare folle rispetto ai criteri sociali. Oggi l’oroscopo invita gli Acquario a sentire la leggerezza racchiusa in questa carta e ad accogliere l'imprevisto, sia nella sfera personale che in quella professionale. La natura anticonformista del segno trova slancio dall’arcano, che offre lo stimolo a osare senza chiedere permesso, lasciando che le idee scorrono libere come vento su terre aperte.

Una propensione all’improvvisazione può trasformarsi in un’opportunità inattesa.

Parallelismi con altre culture

Nel percorso culturale globale, la figura del Matto può richiamare lo sciamano errante delle tradizioni siberiane, colui che attraversa i confini tra i mondi per portare nuove visioni e sconvolgere l’ordine. In India, le storie dei Sadhu che viaggiano senza meta sulle strade portando la saggezza del distacco richiamano la libertà assoluta del Matto. Nella mitologia nordica, la divinità Loki agisce spesso da trasgressore delle regole, stimolando il cambiamento proprio attraverso l’imprevedibilità. In Africa occidentale, l’archetipo del trickster viene incarnato da Eshu nel sistema Yoruba: un messaggero divino che ama sconvolgere le abitudini per favorire evoluzioni spirituali e sociali.

Nella letteratura occidentale, il Fool shakespeariano incarna l’abilità di dire verità scomode ai potenti, rimanendo protetto proprio dalla sua apparente follia.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: lasciatevi guidare dal coraggio entusiasta

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Acquario di affidarsi alle proprie intuizioni spontanee e di non temere il giudizio quando nasce il desiderio di sperimentare. Una camminata senza meta, la scelta di un percorso alternativo o un esperimento creativo possono condurre oggi a prospettive insospettate. Coltivare la meraviglia e la leggerezza, senza appesantirsi di aspettative o obblighi, aprirà spazi per relazioni genuine e scoperte sorprendenti. Prendendo esempio dal Matto, l’invito è a non frenare la curiosità, coltivando il gusto dell’esplorazione non solo geografica, ma anche intellettuale e spirituale. Abbandonare l’ansia del risultato permette di godere appieno delle esperienze, trasformando la giornata in un viaggio pieno di scoperte autentiche.