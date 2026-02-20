Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, l’Ariete si accompagna al Bagatto, primo arcano maggiore e simbolo universale di inizio, vitalità e padronanza delle proprie risorse. La figura del Bagatto è il mago-artigiano che modella la materia usando ingegno, creatività e spirito pratico: la carta sprona a riconoscere in sé il potere di trasmutare l’ordinario in straordinario, a dare forma tangibile a intuizioni e aspirazioni. In questa giornata, la presenza di questo arcano nell’oroscopo suggerisce che quanto progettato o avviato sotto il suo sguardo può germogliare con forza e freschezza, ma solo se sostenuto da volontà e capacità di adattamento.

Il legame tra Ariete e Bagatto si manifesta nell’instancabile desiderio di sperimentare, di essere pionieri in territori, idee e passioni ancora inesplorate. L’oroscopo di oggi per gli Ariete canalizza questa tensione verso la creazione di opportunità là dove prima c’erano soltanto sogni o intuizioni: le risorse a disposizione diventano strumenti concreti per realizzare ciò che appare possibile solo con la forza della determinazione. Come il Bagatto, anche l’Ariete si trova spesso al centro di dinamiche nuove, pronto a rischiare pur di imprimere il proprio segno con audacia e spirito pratico. Ogni incontro, progetto o scelta può diventare in questa giornata la scintilla che accende un percorso più ampio e significativo.

Parallelismi con altre culture

Nel panorama delle tradizioni esoteriche mondiali, il tema del mago o dell’iniziatore ricorre con suggestiva frequenza. Nella cosmologia Yoruba, la figura di Orunmila, il saggio del sistema Ifá, porta con sé il potere del verbo e della creazione: come il Bagatto, Orunmila incarna la capacità di modellare la realtà attraverso l’intuizione e la parola. In Egitto, il dio Thot regge il compasso della conoscenza e l’alfabeto dei maghi, guidando nel realizzare ciò che prima era invisibile. Anche nella tradizione azteca, con Quetzalcoatl, si trova un simbolo di creazione e trasformazione, capace di portare innovazione ai mortali insegnando arti, scrittura e scienze. Questi archetipi dimostrano quanto il potere di generare nuove realtà sia fondamentale in molte culture, e come la figura del Bagatto abbia radici universali di rinnovamento e maestria pratica.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: osate intraprendere con fiducia

L’oroscopo dei tarocchi di oggi invita gli Ariete a sperimentare con coraggio iniziative nuove, facendo leva sulle proprie abilità manuali, comunicative e creative. Dedicarsi a un’idea lasciata in sospeso, iniziare un percorso di apprendimento o realizzare qualcosa che da tempo attendeva di essere espresso può assumere oggi un significato speciale. Sfruttate la predisposizione al rischio calcolato e alla rapidità decisionale per generare movimento intorno a voi: anche piccoli passi o gesti apparentemente ordinari possono, sotto l’influsso del Bagatto, produrre risultati sorprendenti. L’attenzione ai particolari e la cura nel trasformare ogni impulso in azione concreta aiutano a distinguere le sfide genuine dalle potenzialità effimere. Oggi ogni apertura si trasforma in una possibilità di crescita individuale, mentre l’energia del Bagatto rafforza la fiducia nei propri talenti e nella magia della realizzazione personale.