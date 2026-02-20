Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, le Bilancia vengono illuminate dalla presenza della Giustizia, arcano maggiore che rappresenta la lealtà, il senso di responsabilità e la chiarezza d'intenti. La Giustizia è raffigurata nell’iconografia classica con una spada e una bilancia, strumenti che riequilibrano le energie e separano le illusioni dalla verità. Questa carta, profondamente legata al concetto di karma e all’eterna ricerca dell’armonia, invita ogni persona a riflettere sulle proprie azioni e sulle conseguenze che ne derivano, ricordando che ogni gesto e parola possiedono un peso nell’ordine universale.

Per le Bilancia, il richiamo della Giustizia nell’oroscopo odierno assume un significato quasi speculare al loro stesso simbolo astrologico. La giornata invita a centrare la propria attenzione su temi di equità e riconciliazione, non solo verso gli altri ma anche nei confronti di se stesse. In ogni scelta e situazione, la capacità di valutare con razionalità, mostrando rispetto per le opinioni differenti, offrirà opportunità di crescita interiore. Coloro che si impegneranno a mantenere salda la propria rettitudine potranno riscoprire un senso profondo di serenità e autostima, qualità che rifioriscono quando si vive in coerenza con i propri valori.

Parallelismi con altre culture

Nel pantheon egizio, la dea Maat incarna il principio dell’equilibrio cosmico, reggendo la piuma che pesa i cuori delle anime nell’aldilà.

Simboli simili emergono anche nella tradizione cinese, dove la figura della giustizia sociale è centrale nei principi del Confucianesimo, esprimendo la necessità di accordo tra individuo e collettività. In Africa occidentale, il sistema Ifá degli Yoruba eleva la verità e la giustizia spirituale attraverso consultazioni oracolari che guidano le decisioni della comunità. Nella mitologia nordica, il ruolo di Týr, dio della giustizia e della lealtà, sottolinea l’importanza della parola data e della responsabilità condivisa. Questi elementi, sparsi tra i continenti, testimoniano come il valore dell’equità sia parte integrante di ogni cultura, manifestandosi in rituali, leggi o leggende che mirano al mantenimento dell’ordine e del rispetto reciproco.

Consiglio delle stelle per gli Bilancia: perseguite la chiarezza e la correttezza

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce oggi di coltivare uno sguardo limpido nei confronti delle proprie azioni e parole. Affrontare dilemmi e scelte senza lasciarsi influenzare dal giudizio altrui offre la possibilità di riconoscere ciò che è realmente giusto, sia nei rapporti personali che nelle questioni lavorative. Il consiglio delle stelle è quello di esercitare la trasparenza con delicatezza, difendendo la verità senza ferire e mantenendo la dignità anche nei confronti delle difficoltà. Una decisione presa con cuore sincero produrrà benefici duraturi e farà risplendere la giornata di un senso di equilibrio raro. La carta della Giustizia insegna che il vero trionfo non risiede nella vittoria sugli altri, ma nella pace rassicurante che nasce dall’aver scelto la via dell’onestà.