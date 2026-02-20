Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, il segno Cancro è sotto l’influsso della carta della Luna, un arcano maggiore che invita a confrontarsi con la profondità del proprio inconscio e con la forza delle emozioni sotterranee. Nella rappresentazione classica dei tarocchi, la Luna è raffigurata in un paesaggio ambiguo tra realtà e sogno, inondando il cammino di riflessi e misteri. Simbolo di intuizione, ciclicità e trasformazione, la Luna richiama chi la incrocia nel proprio oroscopo a dare spazio all’ascolto interiore e alla capacità di cogliere ciò che si cela dietro le apparenze.

L’acqua, elemento che domina questa carta, lascia affiorare sentimenti spesso confusi o contraddittori, aprendo la porta a un’immaginazione fertile ma anche a possibili illusioni.

I Cancro in questa giornata dovranno affrontare le proprie maree emotive, lasciandosi guidare dall’intuizione piuttosto che dalla logica razionale. L’oroscopo suggerisce di accogliere la ricca simbologia della Luna come riflesso della propria natura: il segno Cancro, anch’esso governato dall’elemento acqua, trova una strana familiarità nella mutevolezza di questa carta. Le emozioni potrebbero sembrare più intense del solito, con ricordi, sogni o impressioni capaci di influenzare l’umore e le decisioni quotidiane. Attenzione però alle insidie delle illusioni e ai timori infondati: la Luna invita alla cautela nella percezione della realtà, spingendo i Cancro a fidarsi del proprio istinto ma senza cedere all’ansia o alla malinconia.

Parallelismi con altre culture

Il tema lunare è universale e risuona in numerose tradizioni fuori dal contesto occidentale dei tarocchi. Nella cultura yoruba, la divinità della Luna, Olokun, regge le profondità dell’oceano e simboleggia non solo il mistero, ma anche la capacità di portare alla luce tesori nascosti della psiche. In Cina, Chang’e è la dea della Luna e delle trasformazioni, la cui leggenda ha ispirato celebrazioni che intrecciano desiderio, nostalgia e ricerca di armonia interiore. Anche nella mitologia azteca, la Luna era associata a Coyolxauhqui, dea lunare che rappresenta il ciclo della distruzione e della rinascita, sottolineando il potere di rigenerazione delle notti illuminate.

Tutte queste divinità e simboli condividono il fascino dell’ambiguità e della trasformazione, caratteristiche che la carta della Luna esprime nel vostro oroscopo odierno attraverso la sensibilità, il sogno e la rinascita interiore.

Consiglio delle stelle per i Cancro: fidatevi dei segnali sottili

Secondo l’oroscopo dei tarocchi di oggi, il consiglio ispirato alla Luna suggerisce ai Cancro di rallentare il ritmo quotidiano e lasciare che le intuizioni guidino le scelte più rilevanti. Un diario dei sogni o la riflessione all’alba possono rivelare connessioni inconsce interessanti utili per risolvere piccoli dubbi o dilemmi che disturbano la serenità. Meglio non lasciarsi fuorviare da paure o proiezioni eccessive: mantenere una certa distanza critica aiuta a non perdere il contatto con la realtà, anche quando il sentimento sembra avvolgere ogni cosa.

Siate gentili con voi stessi, concedetevi il tempo di ascoltare ciò che il cuore suggerisce e lasciate che sia la vostra sensibilità, e non l’ansia, a tracciare il percorso della giornata. Così facendo, la Luna potrà rivelarsi una guida preziosa, non un velo di confusione, ma una fonte di rinnovata ispirazione.