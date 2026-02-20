Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, i Gemelli sono guidati dall’arcano maggiore del Bagatto, una figura che nei tarocchi evoca il principio creativo, la nascita di nuove idee e il potere della trasformazione personale. Il Bagatto, spesso rappresentato come un giovane abile con gli strumenti della propria arte davanti a sé, incarna la possibilità di scegliere e plasmare la realtà grazie alle risorse interiori. È la carta del talento spontaneo e dell’inizio di percorsi creativi, proprio come un artigiano che trasforma la materia grezza in capolavori sorprendenti.

Il suo significato risiede nella capacità di tradurre l’ispirazione in azione, superando i limiti imposti dalla routine quotidiana.

Questa energia si accorda perfettamente con il dinamismo mentale dei Gemelli. Il Bagatto rispecchia la vostra inclinazione a esplorare strade nuove e a comunicare con freschezza. Oggi può presentarsi come una giornata fertile per dare forma a progetti accantonati o per iniziare conversazioni che rivelano soluzioni inattese. Approcciando ogni situazione con uno sguardo curioso e privo di preconcetti, i Gemelli possono attingere a una straordinaria versatilità, senza perdere la leggerezza tipica del loro segno. È anche un momento favorevole per esprimere idee che possano ispirare gli altri, affidandosi all’intuizione come guida preziosa nella vita quotidiana.

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce dunque una realtà dinamica e piena di opportunità in cui il pensiero si traduce prontamente in parola e azione.

Parallelismi con altre culture

Il principio creativo incarnato dal Bagatto trova eco anche in molte altre tradizioni. Nel pensiero cinese, la figura del Laozi viene considerata non solo come filosofo fondatore del Daoismo, ma anche come simbolo della nascita delle idee che si diffondono nel silenzio e trovano concretezza nel mondo. Nella cultura Yoruba della Nigeria, il dio Orunmila rappresenta la conoscenza e colui che possiede il sapere per intraprendere ogni iniziativa, usufruendo di tutti i mezzi disponibili così come il Bagatto utilizza i suoi strumenti.

In India, il mito di Ganesh si collega alla capacità di superare gli ostacoli e inaugurare iniziative fortunate, favorendo la realizzazione di progetti attraverso l’ingegno e la creatività. Infine, nel mondo greco antico, Ermes era noto per il suo spirito inventivo e la facilità di adattamento, tratti condivisi dall’arcano che oggi guida i Gemelli nell’oroscopo dei tarocchi. Questi parallelismi sottolineano come il potenziale creativo sia universalmente riconosciuto quale motore iniziale di ogni grande trasformazione.

Consiglio delle stelle per gli Gemelli: accendete la scintilla del Bagatto

L’oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di non lasciarvi intimorire dalle incognite e di cogliere ogni occasione per sperimentare.

Il Bagatto ispira a prendere in mano i propri strumenti, materiali o mentali che siano, e a impiegarli senza timore di sbagliare. È il momento ideale per trasformare un’intuizione in progetto concreto: scrivete una nuova pagina, avviate un dialogo chiarificatore, oppure ricavate tempo per sviluppare una passione lasciata in sospeso. Abbandonando incertezze e procrastinazione, i Gemelli possono scoprire che la fiducia in sé stessi apre porte inattese. L’arcano maggiore del Bagatto non premia chi aspetta, ma chi osa iniziare: lasciate quindi che la creatività sia la vostra bussola, ricordando quanto valore abbia ogni primo passo sulla strada dell’autenticità.