Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, per i Leone si rivela il potere dell’arcano maggiore del Sole, simbolo di vitalità, gioia e crescita. Questo arcano è tra i più benefici, poiché allude alla luce che dissipa le ombre, all’energia creatrice che fa germogliare la vita e alla coscienza che porta chiarezza e calore. Il Sole nei tarocchi rappresenta l’apice della consapevolezza personale, un invito a celebrare il proprio cammino con orgoglio e a riconoscere la potenza della sincerità. In molte tradizioni esoteriche, il Sole è considerato cuore e fonte di ogni forza vivificatrice, garanzia di rinnovamento costante.

Il segno del Leone trova un’affinità profonda con il Sole, suo astro governatore secondo la simbologia zodiacale. Questo legame fa sì che l’oroscopo assuma oggi una valenza intensamente personale: la giornata appare come un palcoscenico su cui brillare attraverso gesti di generosità, passione e autenticità. Il Sole vi offre la possibilità di mettere in risalto i vostri talenti e di rivelarsi senza timori, generando un influsso positivo anche sugli incontri e sulle relazioni. La fiducia irradiata attrae alleanze sincere e offre terreno fertile per progetti che necessitano di trasparenza e coraggio.

Parallelismi con altre culture

Nell’antica civiltà egizia, il Sole era impersonificato dal dio Ra, signore della creazione nonché simbolo di ordine cosmico e giustizia.

In Giappone, la dea solare Amaterasu rappresenta la purezza e l’illuminazione, e il suo emergere dalla caverna – secondo il Kojiki – segna il ritorno della luce sul mondo dopo l’oscurità. Nelle popolazioni Inca, l’Inti era celebrato come padre universale e portatore di abbondanza, mentre tra i Yoruba della Nigeria, il Sole è visto come veicolo di benedizione quotidiana. Queste narrazioni comuni sottolineano come la presenza solare sia associata in molte culture a prosperità, vitalità e totale rivelazione dell’essere.

Consiglio delle stelle per gli Leone: irradiare consapevolezza e fiducia

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di lasciarsi guidare dalla chiarezza illuminante del Sole, cercando di manifestare apertamente sentimenti autentici e pensieri limpidi.

È consigliabile affrontare ogni impegno della giornata con spirito aperto, evitando i fraintendimenti e promuovendo la trasparenza nelle relazioni. Un gesto generoso, una parola genuina o un semplice atto di presenza possono illuminare non solo il vostro cammino ma anche quello di chi vi circonda. Il Sole invita inoltre alla gratitudine: riconoscere la fortuna delle occasioni favorevoli ne potenzia gli effetti. In questa giornata, ogni azione compiuta con slancio sincero si carica di energia solare, favorendo crescita, successo e connessioni positive.