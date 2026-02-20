Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, i Pesci sono guidati dall’arcano maggiore della Luna, simbolo di profondità psichiche, visioni oniriche e sensibilità accentuata. La Luna nei tarocchi richiama il regno delle emozioni, dei sogni e dei misteri irrisolti, dove la realtà si mescola facilmente all’immaginazione. Le due torri, il sentiero e il riflesso incerto delle acque sottolineano il viaggio interiore, fatto di percezioni sottili e intuizioni che spesso sfuggono alla ragione. Questa carta invita a lasciarsi attraversare dalle proprie sensazioni senza però smarrire il senso della direzione.

Per i Pesci, la Luna incarna in modo diretto l’essenza del segno: mutevolezza emotiva e fascino per tutto ciò che sta tra il visibile e l’invisibile. In questa giornata, l'oroscopo mette in risalto la capacità di percepire ciò che non viene detto o mostrato, come se lo spirito stesso dei Pesci potesse nuotare nelle profondità delle acque interiori, carpendo verità nascoste dietro la superficie. Potrebbero emergere ricordi, sogni ricorrenti o sentimenti che chiedono ascolto. Sarà una giornata in cui assumere il ruolo di osservatori silenziosi, pronti a cogliere i segnali del destino, lasciando che la propria empatia si faccia bussola tra le incertezze.

Parallelismi con altre culture

La Luna ha affascinato culture di tutto il mondo e viene spesso associata all’intuizione e ai sogni.

Nel sistema Ifá della tradizione Yoruba, la divinità Yemoja, regina delle acque e degli abissi, porta con sé un’energia simile a quella della Luna nei tarocchi, offrendo protezione ma anche richiamando a un viaggio spirituale nelle profondità dell’inconscio. Anche nell’antico Egitto, la dea Iside era legata ai cicli lunari e vista come colei che custodisce i segreti e i rituali notturni, plasmando il destino con i suoi poteri misteriosi. In Giappone, il racconto folkloristico di Tsukuyomi, divinità lunare, esprime l’ambivalenza del satellite terrestre, a metà tra luce e ombra, simbolo di poesia e cambiamento continuo. Questi parallelismi sottolineano come le energie lunari, così care ai Pesci, siano universali nella capacità di connettere l’essere umano al non detto e allo spirituale.

Consiglio delle stelle per i Pesci: custodite i vostri sogni

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di affidare grande importanza ai sogni e alle visioni che la Luna porta con sé. Prendetevi del tempo per ascoltare il linguaggio silenzioso della vostra interiorità, magari annotando su un quaderno sensazioni e immagini ricevute nel dormiveglia. Non lasciate che la confusione prenda il sopravvento: distinguere tra intuizione autentica e semplice timore saprà offrirvi maggiore equilibrio. In questa giornata, preferite ambienti rilassanti e persone che sappiano comprendere la vostra sensibilità. La Luna consiglia anche di lasciare andare ciò che non può essere controllato, confidando nel fatto che alcune risposte emergeranno solo col tempo. Coltivare il rapporto con il proprio mondo interno diventerà oggi la fonte segreta di serenità e chiarezza.