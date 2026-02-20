Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, il Sagittario si trova accompagnato dall’arcano maggiore del Mondo. Questa carta racchiude in sé il significato del ciclo che si completa armoniosamente, rappresentando la realizzazione dopo un lungo percorso di crescita e ricerca. Il Mondo suggerisce integrazione, sintesi e apertura cosmica, illustrando una figura centrale che danza tra le ghirlande, simbolo di vittoria ma anche di connessione universale. Il messaggio principale di questo arcano risiede nel trovare il proprio posto all’interno di una trama più grande, percependo l’armonia tra i diversi aspetti della propria vita.

Per il Sagittario questa energia si manifesta in una rinnovata consapevolezza del cammino percorso fino a oggi e nella capacità di guardare avanti con ottimismo e maturità. La naturale inclinazione del Sagittario verso l’avventura si sposa perfettamente con l’essenza del Mondo, poiché invita a celebrare i traguardi raggiunti senza perdere di vista l’infinita distesa di possibilità oltre l’orizzonte. Questo oroscopo sottolinea la sensazione di essere parte attiva e positiva di una comunità o di una missione condivisa, sostenendo la vitalità e la generosità tipiche del segno nell’ambito delle relazioni e dei progetti personali.

Parallelismi con altre culture

L’arcano del Mondo trova echi significativi in molte culture nel concetto di ciclo e compimento.

Nella tradizione yoruba, il sistema di Ifá descrive la vita come una ruota dove inizio e fine sono tutt’uno, simboleggiando la continuità dell’esistenza e delle esperienze. In India, la danza cosmica di Shiva, Nataraja, raffigura l’eterno ripetersi della creazione e della distruzione, concetto affine al completamento del Mondo nei tarocchi. In Messico, il calendario azteco esprime la ciclicità del tempo e la connessione tra l’individuo e l’universo, sottolineando come ogni fine rappresenti un nuovo principio. Nel pensiero sufi mediorientale, l’idea di unità trascendente si riflette nella danza del sema, dove il ruotare leggeri rappresenta l’armonia cosmica raggiunta cercando Dio. Anche il mito cinese del Fenghuang, la fenice che incarna la perfezione e il compimento, richiama la centralità del Mondo come chiusura di un ciclo e rinascita sulla soglia di nuove vie.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: celebrate la compiutezza senza rinunciare al desiderio di esplorare

L’oroscopo dei tarocchi invita a riconoscere e valorizzare ogni risultato raggiunto nel vostro cammino, senza lasciarvi fermare dalla soddisfazione, ma veleggiando verso nuovi porti. Il Mondo insegna che il vero completamento non è un punto d’arrivo statico, bensì un trampolino per espandere la propria esperienza e la propria coscienza. Scegliete di condividere con chi vi è vicino ciò che avete appreso o ottenuto, permettendo al senso di gratitudine di aprire ulteriori strade. Prendetevi qualche momento per riflettere sulla vostra posizione all'interno della comunità o della famiglia: spesso il riconoscersi parte di un tutto rafforza la motivazione e la creatività. In questo giorno, lasciate che la gioia della meta raggiunta sia ispirazione per abbracciare con coraggio il prossimo viaggio, consapevoli che ogni fine racchiude in sé l’essenza di un nuovo inizio.