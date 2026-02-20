Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, la carta della Morte illumina il cammino degli Scorpione promettendo una rinascita che va ben oltre la semplice fine. L'arcano maggiore della Morte è spesso frainteso: non evoca necessariamente angoscia o perdite materiali, ma invita alla trasformazione, alla necessità di lasciare indietro ciò che non serve più. Nei tarocchi, questa carta rappresenta l’alternanza ciclica tra crollo e ricostruzione, il coraggio di recidere vecchi legami per fare spazio al nuovo. È un invito ad attraversare il passaggio con determinazione, sapendo che ogni chiusura apre la strada a una diversa pienezza.

Gli Scorpione si riconoscono nella forza metamorfica della Morte; l’attitudine al cambiamento e la capacità di rigenerarsi sono parte fondante della propria essenza. L’oroscopo di oggi pone l’accento su un processo di trasformazione silenziosa ma potente: come la fenice che arde per rinascere dalle proprie ceneri, oggi ogni Scorpione troverà la possibilità di riscrivere una parte della propria storia personale. Gli ostacoli o i pensieri stagnanti potranno essere estromessi con decisione, permettendo di riflettere su ciò che illumina davvero l’anima. Oggi si dischiude la porta di una nuova consapevolezza, dove anche l’intuizione gioca un ruolo chiave nel percepire il valore delle esperienze passate.

Parallelismi con altre culture

L’idea di trasformazione e rinascita associata alla Morte nei tarocchi appartiene anche a molte altre tradizioni. Nel sistema Yoruba, la divinità Òya incarna il cambiamento improvviso, la tempesta rigeneratrice, capace di spazzare via il passato per far germogliare il futuro. Similmente, nella cultura del Messico, la celebrazione della Día de los Muertos non rappresenta solo il ricordo dei defunti, ma esalta il ciclo della vita e della trasformazione, abbracciando la memoria come ponte verso il rinnovamento. In Egitto, Osiride simboleggiava la morte fertile e il ritorno alla luce, mentre nei miti cinesi la fenice è icona di rinascita perpetua dopo la distruzione.

Queste narrazioni evidenziano come la fine non sia mai totale dissoluzione, bensì il primo passo verso una rinnovata vitalità.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la forza del rinnovamento

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di osservare le zone d’ombra della propria esistenza senza timore. Eliminare le abitudini, i rapporti o le idee che, ormai, non nutrono più lo spirito permette di liberare nuove energie. Prendersi un momento per meditare o scrivere i propri pensieri sarà utile per riconoscere ciò che merita di essere lasciato andare e ciò che, invece, va alimentato con fiducia. Abbracciare la carta della Morte significa non cedere allo scoraggiamento, ma percepire la potenza intima della rinascita che segue ogni trasformazione. La giornata offrirà la possibilità di rigenerare relazioni, creatività e slancio; accogliere il cambiamento sarà la chiave per accedere a nuove forme di felicità e equilibrio interiore.