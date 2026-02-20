Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, le Vergine vengono accompagnate dalla figura della Giustizia, arcano che incarna il principio del dar conto e ragione, premiando la chiarezza d’animo e il senso di responsabilità. La carta reca l’immagine di una figura solenne armata di bilancia e spada, strumenti di misurazione sia del visibile sia dell’invisibile. Nell’iconografia esoterica questa arcana invita a vagliare i fatti con equità, senza lasciarsi travolgere da emozioni o giudizi affrettati, suggerendo un equilibrio tra logica e sentimento.

L’oroscopo di oggi prende avvio da queste qualità, ponendo l’accento sulla necessità di pesare ogni scelta e ogni parola con attenzione.

Per le Vergine, questa giornata acquista il sapore del bilanciamento tra ciò che si dà e ciò che si riceve, un tema familiare per chi, per natura, ricerca costantemente l’ordine e la precisione nei dettagli dell’esistenza. Il rigore interiore e la capacità di analizzare le situazioni con occhio severo ma imparziale saranno fondamentali. L’oroscopo suggerisce che ogni decisione presa oggi avrà conseguenze durature, e che la vera forza risiederà nella trasparenza e nell’onestà rispetto alle proprie motivazioni. Quel sottile senso di responsabilità personale, tipico delle Vergine, potrà oggi manifestarsi nella capacità di trovare una via di mezzo tra esigenze personali e richieste degli altri.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione egizia, il concetto di Ma'at risuona profondamente con l’arcano della Giustizia: Ma'at era la dea che incarnava la verità, la giustizia e l’ordine cosmico, tenendo in bilico la piuma che serviva a pesare l’anima dei defunti nell’aldilà. Questo gesto simboleggiava la necessità di equilibrio e correttezza nella vita e oltre. Parallelamente, nella filosofia confuciana, la giustizia è una delle virtù cardinali, ed è associata al rispetto degli equilibri sociali e al senso di misura nei giudizi e nelle azioni. Anche nel sistema morale Yoruba, il rispetto dell’Orí spinge all'allineamento tra azioni individuali e ordine universale, richiamando l’importanza di vivere secondo principi retti.

In tutte queste tradizioni, la giustizia non è mai mera punizione, ma profondissimo equilibrio e armonia.

Consiglio delle stelle per le Vergine: usate la chiarezza per ristabilire l’equilibrio

L’oroscopo dei tarocchi propone alle Vergine di adottare, in questa giornata, una postura di osservazione distaccata e riflessiva. Dinanzi a situazioni che paiono ambigue o ad azioni poco trasparenti degli altri, l’arcano della Giustizia sollecita a fermarsi prima di agire, riconoscendo l’importanza di ponderare ciascuna conseguenza. Le Vergine possono trarre beneficio dall’elaborare una lista di priorità in base a ciò che reputano davvero giusto, sia nelle relazioni personali sia nelle decisioni di lavoro.

Essere equi non significa essere inflessibili, ma agire secondo onestà e trasparenza, anche laddove le emozioni o le pressioni esterne sembrano richiedere risposte immediate. In questo modo, ogni gesto sarà garanzia di un ordine interiore e di un equilibrio che si rifletteranno nel mondo circostante.