Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, i Gemelli vengono guidati dall’energia del Bagatto, l’arcano della versatilità, dell’inizio e della destrezza. Il Bagatto rappresenta il principio di ogni cosa, un invito a lasciar scorrere il potenziale creativo e a fare uso di ogni risorsa disponibile. Il tavolo su cui poggia i suoi strumenti ricorda che ogni opportunità può essere colta attraverso l’ingegno e la parola, qualità spesso proprie dei Gemelli. Con il Bagatto, tutto sembra prendere forma dalla vostra capacità di comunicare, di adattarvi alle circostanze e di muovervi con agio tra mondi diversi, proprio come accade nei giochi di prestigio in cui la realtà appare mutare con un semplice gesto.

Per i Gemelli, questa giornata evoca il desiderio di muoversi con leggerezza e di esplorare possibilità nuove. Il Bagatto può essere visto come lo specchio della dualità delle vostre intenzioni: da un lato la curiosità che spinge verso territori sconosciuti, dall’altro la necessità di dare concretezza alle idee che affollano la mente. Se riuscirete a focalizzarvi, il rischio di lasciare tutto sospeso sarà scongiurato. L’arcano ricorda che ogni parola pronunciata oggi può diventare seme di un cambiamento; ogni incontro o scambio si trasforma in occasione per mettere in gioco il proprio talento e per gettare le basi di nuovi progetti o relazioni.

Parallelismi con altre culture

Nel panorama culturale mondiale, la figura del Bagatto trova risonanza in molteplici tradizioni.

Nel sistema Ifá della tradizione Yoruba, Orunmila è il messaggero della saggezza e il mediatore tra il mondo umano e quello divino: la sua capacità di interpretare segni e comunicare verità complesse richiama la destrezza comunicativa dei Gemelli. In India, la figura del dio Krishna, spesso rappresentato come artefice ingegnoso e oratore magnetico, manifesta la destrezza nell’arte del dialogo e nell’uso della parola per guidare o risolvere situazioni apparentemente irrisolvibili. Anche nei miti delle popolazioni del Nord America, il Coyote incarna la capacità di adattamento e di superamento degli ostacoli ricorrendo al pensiero rapido e alla trasformazione, proprio come il Bagatto, che riesce a cambiare la direzione degli eventi grazie all’astuzia e alla versatilità.

Consiglio delle stelle per gli Gemelli: muovetevi con la maestria del Bagatto

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di vivere oggi come un prestigiatore che conosce le sue capacità, ma non ne abusa; che si lascia sorprendere dal nuovo senza perdere di vista l’obiettivo. Il Bagatto invita a sfruttare la pluralità dei vostri talenti: ogni informazione acquisita può essere subito messa a frutto, ogni idea può essere il punto di partenza per qualcosa di concreto. Siate attenti alle conversazioni e agli spunti che possono arrivare anche dai dettagli più umili. Prendetevi il tempo per osservare, ascoltare e scegliere la strada che stimola di più la vostra curiosità, evitando però la teoria fine a se stessa. Oggi il potere delle parole può aprire porte e gettare ponti: coltivando la destrezza del Bagatto, il vostro oroscopo si colora di infinite possibilità.