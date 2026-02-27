Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, gli Scorpione sono guidati dall'arcano maggiore della Morte, un simbolo potente e spesso frainteso. Lungi dall'annunciare un esito funesto, la Morte rappresenta nei tarocchi il ciclo eterno della fine e dell'inizio, la rottura di antiche strutture per lasciare spazio a una nuova consapevolezza. La figura scheletrica a cavallo porta lo stendardo del cambiamento, ricordando che nella vita ogni mutamento, anche il più radicale, è occasione di crescita e di risveglio dalle limitazioni del passato.

Per gli Scorpione, dominati da un'energia intensa e profonda, la carta della Morte si accorda in modo naturale con il carattere volitivo e la vocazione alla metamorfosi. Questo oroscopo indica che la giornata potrebbe richiedere il coraggio di lasciare alle spalle ciò che non serve più, che siano abitudini, rapporti stanchi o convinzioni limitanti. Si tratta di un invito a non temere il mutamento, ma a viverlo come un processo di liberazione, valorizzando la capacità di rinascere da ogni esperienza, anche la più difficile. La forza resiliente degli Scorpione viene così esaltata attraverso la purificazione simbolica che l'arcano maggiore offre.

Parallelismi con altre culture

Nell’universo simbolico delle culture del mondo, il tema della morte risuona con tonalità di rinnovamento e speranza piuttosto che di mera fine.

Nella tradizione messicana, il Día de los Muertos celebra la relazione tra la morte e la vita, onorando i passaggi con festeggiamenti e rituali che testimoniano il valore della memoria e della trasformazione. In Egitto, Osiride incarnava il ciclo della morte e della rinascita, ribadendo che ogni perdita cela in sé la possibilità di un nuovo inizio. Il mito della fenice in Cina richiama la capacità di risorgere dalle proprie ceneri, proprio come insegna la carta della Morte. Anche nelle filosofie indiane, il concetto di Sansara rappresenta il ciclo continuo di morte e rinascita a cui ogni essere è sottoposto, affinché la crescita sia possibile. Questi riferimenti rivelano una visione universale: il cambiamento, quando accolto con rispetto, diventa strumento di evoluzione profonda.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare il superfluo

L'oroscopo dei tarocchi invita gli Scorpione a non temere i finali, ma a considerarli porte verso nuove opportunità. Lasciare andare ciò che ha perso vitalità può sembrare arduo, ma in questo giorno la Morte suggerisce di riconoscere con dignità che ogni cosa ha il proprio tempo. Siate consapevoli delle emozioni che emergono, osservandole senza opporre resistenza: l'accoglienza del ciclo naturale delle trasformazioni rafforzerà il vostro equilibrio interiore. Fate attenzione a quei dettagli della quotidianità che sentite ormai stretti, offritevi il permesso di rinnovare la vostra esistenza scegliendo consapevolmente ciò che desiderate conservare e ciò che è invece pronto per essere lasciato andare. In questo dinamismo ritroverete la linfa per una nuova fase, più ricca di significato.