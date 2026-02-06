Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, i Pesci trovano la propria guida nell’arcano maggiore della Luna. Questa carta incarna una realtà fatta di sogno, ambiguità e intuizioni profonde, mostrando il potere celato nell’inconscio e nelle emozioni inesplorate. Simbolo di ciclicità, mistero e un continuo fluire di luci e ombre, la Luna invita a confrontarsi con ciò che è nascosto agli occhi, ma vivido nel sentire. Nell’oroscopo dei tarocchi, la Luna è l’emblema del viaggio attraverso i meandri della spiritualità, quell’andare oltre l’apparenza per abbracciare l’immaginazione, la sensibilità e la capacità di decifrare l’invisibile.

Per i Pesci, questo giorno è caratterizzato dall’intensificarsi delle percezioni interiori. Segno d’acqua, profondamente legato al mondo dei sogni e delle ispirazioni, i Pesci vibrano in sintonia con la Luna, che esalta la loro inclinazione a navigare nelle acque della psiche. Oggi l’oroscopo suggerisce di lasciarsi guidare da ciò che non può essere spiegato razionalmente, ascoltando le sensazioni più sottili senza timore di perdersi. I confini tra realtà e fantasia potrebbero apparire sfumati, ma proprio in questa intercapedine si nascondono le risposte alle domande più intime. La giornata si apre quindi a visioni poetiche, premonizioni o comprensioni lampo che possono arricchire e guidare ogni passo.

Parallelismi con altre culture

In molte culture la Luna è celebrata come portatrice di conoscenza occulta e custode delle trasformazioni interiori. Nell’antica tradizione Yoruba, la divinità Yemanjá rappresenta sia le acque dell’oceano sia la maternità legata alla Luna, ispirando riti per la purificazione e l’intuito femminile. Analogamente, il calendario islamico si basa sulle fasi lunari, dove la Luna segna il tempo sacro e le sue mutazioni influenzano il ritmo della preghiera e del digiuno. In Giappone, la contemplazione della luna piena nelle notti di tsukimi è vissuta come momento di introspezione poetica, in cui la natura sembra sussurrare segreti celati all’occhio umano. Anche nella mitologia greca, la dea Selene personifica la Luna e il potere delle emozioni che plasmano il destino, mostrandosi mutevole come i sentimenti dei Pesci.

Attraverso queste analogie, si percepisce come la Luna, in ogni luogo e tempo, sia simbolo di transizione, rivelazione e connessione con il lato più profondo dell’esistenza.

Consiglio delle stelle per i Pesci: fidatevi del vostro intuito

L’oroscopo dei tarocchi invita i Pesci a interpretare la giornata come un’opportunità per entrare in ascolto delle proprie percezioni interiori, senza lasciarsi distrarre dai rumori del mondo esterno. Prendete nota dei sogni, delle impressioni che emergono nei momenti di quiete e dei piccoli segnali che la realtà offre: spesso, la verità si nasconde nei dettagli apparentemente insignificanti. Oggi potrebbe essere utile dedicarsi a pratiche artistiche o meditazioni che favoriscano l’introspezione, abbracciando la ricchezza dell’universo emotivo senza paura delle sue profondità.

La Luna insegna a non temere l’incertezza né a negare la confusione, ma a considerarla come parte integrante della crescita interiore. Lasciate che le immagini, le sensazioni e i ricordi affiorino: la sensibilità del segno potrà così trasformarsi in luce delicata, pronta a guidare attraverso ogni passaggio oscuro della giornata.