Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, gli Scorpione sono accompagnati dall'arcano maggiore della Morte. Questa carta, spesso fraintesa nell'immaginario collettivo, non è presagio di fine distruttiva, ma rappresenta la necessità di chiudere un ciclo per rinascere in forme nuove. La Morte nei tarocchi evoca la potente energia della trasformazione, lo slancio verso il cambiamento che abbandona ciò che è vecchio per aprirsi con coraggio al nuovo. Proprio come nei rituali di purificazione delle antiche civiltà, la Morte segna il passaggio da uno stato all’altro, liberando dalle zavorre del passato e offrendo la possibilità di un autentico rinnovamento esistenziale.

Gli Scorpione, notoriamente legati ai processi profondi e misteriosi dell’animo, si ritrovano oggi immersi in una giornata densa di significati simbolici. La carta della Morte dialoga perfettamente con il carattere trasformatore del segno, invitando ad accettare i cambiamenti con intelligenza e determinazione. In questa giornata l’oroscopo suggerisce di lasciar andare sentimenti, situazioni o abitudini che hanno ormai esaurito la loro funzione. L’attaccamento al passato può costituire un ostacolo, ma solo aprendosi al flusso continuo della trasformazione sarà possibile rinnovare la propria forza e scoprire nuove prospettive. Le esperienze trascorse non vengono negate, ma si fanno concime per una crescita più profonda.

Parallelismi con altre culture

Nella storia culturale di molte civiltà, il tema della morte come passaggio e rinascita è centrale. Nell’antico Egitto il dio Osiride simboleggia la trasformazione e la rigenerazione, mentre nella religione azteca la dea Mictecacihuatl sovrintendeva il regno dei defunti, proteggendo però il ciclo di vita, morte e resurrezione. Nella spiritualità africana, secondo la tradizione Yoruba, la morte viene interpretata come ritorno all’origine, uno stadio necessario per accedere a una saggezza superiore nel ciclo di Ifá. Anche in Asia, nel buddismo tibetano, la metafora della morte guida l’anima attraverso il viaggio dei Bardo, spingendo gli individui a lasciar andare gli attaccamenti terreni per accedere a nuove possibilità di realizzazione spirituale.

Questi parallelismi sottolineano come il cambiamento non sia negazione, ma condizione vitale per la continuazione di ogni percorso, sia materiale sia immateriale.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione senza resistenza

L’oroscopo dei tarocchi oggi suggerisce di non ostacolare i processi di cambiamento che si presentano, ma di trasformare ogni perdita apparente in occasione di crescita. Potreste dedicare del tempo a pratiche di autoanalisi o scrittura, per dare voce a ciò che desiderate concludere e lasciare andare. L’abitudine di osservare la vita senza timore dei mutamenti può liberare nuove energie e creare un fertile terreno per intraprendere progetti innovativi.

Permettete che le idee nuove trovino spazio nella vostra quotidianità, senza ripiegare su vecchi schemi. Così facendo, sarà possibile rafforzare la resilienza e il coraggio che da sempre caratterizzano il vostro segno, aprendo la strada a nuove esperienze cariche di significato.