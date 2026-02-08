Nell’oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 9 febbraio 2026, gli Acquario sono illuminati dall’arcano maggiore della Stella, una carta che incarna il principio della rinascita e della visione ottimistica. La Stella nei tarocchi non è solo simbolo di speranza, ma rappresenta la capacità umana di attingere all’ispirazione più pura ed elevare lo sguardo oltre l’orizzonte del possibile. L’immagine tradizionale mostra una donna inginocchiata che versa acqua su terra e fiume, evocando l’unione tra cielo e materia: un invito a fondere idealismo e azione concreta.

Questa carta, quando compare nell’oroscopo, parla di creatività rinnovata e di fiducia, talvolta fragile ma incessante, nelle proprie possibilità di illuminare anche i periodi più bui.

Per gli Acquario, la settimana che si apre sotto il segno della Stella suggerisce un periodo particolarmente fecondo per lasciar emergere il proprio genio e l’originalità che da sempre distingue questo segno. L’oroscopo vi vede inclini a nutrire idee nuove, a coltivare visioni che, ora più che mai, possono essere lette come semi di futuri inaspettati. La Stella vi ricorda che ogni gesto, anche il più piccolo, ha il potenziale di generare risonanze ampie, come le onde che si propagano quando una goccia cade nella calma di uno stagno.

Non solo speranza quindi, ma anche capacità concreta di rigenerarsi e rigenerare gli altri con una presenza luminosa e autentica, in sintonia con i valori di libertà che caratterizzano l’Acquario.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo della Stella si ritrova in moltissime tradizioni, segnando il cammino delle culture da sempre. Nella mitologia dell’antico Egitto, la dea Sopedet, personificazione della stella Sirio, scandiva i cicli del Nilo e con essa la speranza della rinascita e dell’abbondanza. Nella cultura degli Yoruba, nel sistema divinatorio di Ifá, le stelle sono considerate messaggere del destino e spesso i racconti narrano di oracoli apparsi sotto il lucore degli astri per guidare i cercatori nella notte.

Nelle narrazioni cinesi, la stella della fortuna simbolizza la protezione celeste nell’anno nuovo, e la tradizione vuole che ci si rivolga ad essa per propiziare creatività e lunga vita. Anche nell’arte islamica non è raro trovare la stella a otto punte, la Khatem Suleiman, come portafortuna, protezione e simbolo di armonia tra ciò che è sopra e ciò che è sotto. In tutte queste visioni, la Stella assolve il ruolo di ponte tra umano e divino, suggerendo che seguire la propria luce interiore può guidare verso realizzazioni profonde.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: lasciatevi guidare dall’ispirazione della Stella

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di ascoltare la voce interiore e di non sottovalutare i piccoli segnali quotidiani che possono diventare fari nel cammino.

Chi è dell’Acquario è chiamato a cercare spazi intimi dove poter coltivare sogni e nuovi progetti, anche attraverso la scrittura, l’arte o una conversazione sincera con chi condivide affinità spirituali e visioni. La Stella chiede di coltivare la speranza non solo come attesa passiva, ma come processo creativo da rinnovare dall’interno, ricordando che ogni vostra vibrazione positiva influenza il contesto circostante. Anziché forzare il futuro, suggerisce di abbandonarsi all’energia ispiratrice che fluisce liberamente quando si accoglie la propria unicità. Il consiglio delle stelle invita quindi a valorizzare ogni forma di bellezza spontanea, condividere intuizioni emozionanti, rigenerare corpo e mente per divenire esempio luminoso di serenità in un mondo spesso bisognoso di nuova luce e autenticità.