Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 9 febbraio 2026 al domenica 15 febbraio 2026, il Sagittario è illuminato dall'arcano maggiore del Mondo. Nella simbologia dei tarocchi, il Mondo è la carta della realizzazione e dell’unità: rappresenta il compimento di un ciclo, la sintesi degli elementi e il riconoscimento di quanto è stato appreso nel viaggio spirituale. Sotto la protezione di questa carta, i momenti vissuti sembrano intrecciarsi in un tessuto armonioso, dove ogni dettaglio trova il proprio posto, svelando un nuovo significato alla luce dell’esperienza.

L'energia del Mondo è quella della celebrazione, dell'integrazione fra corpo, mente e spirito, un invito a contemplare l'ampiezza del proprio percorso senza pretesa né urgenza.

Per il Sagittario, segno che per antonomasia ricerca il superamento dei confini, la lezione del Mondo arriva come una dolce conferma. Questa settimana si rivela ideale per riconoscere i risultati raggiunti, raccogliere le lezioni dei viaggi – siano essi esteriori o interiori – e sentire che il senso di appartenenza al proprio cammino è cresciuto. L'oroscopo esorta a considerare ogni esperienza non come fine, ma come tappa di un mosaico in continua espansione. L’audacia del Sagittario si sposa con l’ampio respiro del Mondo: si percepirà una spinta naturale alla condivisione di saperi, all’abbracciare prospettive culturali differenti e a immergersi in nuove dimensioni di conoscenza.

La settimana sarà dunque caratterizzata da una sottile serenità, come la quiete che si prova sulla vetta dopo una lunga ascesa.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo della carta del Mondo richiama numerosi archetipi presenti nei sistemi di pensiero globali. In particolare, si può ritrovare una forte analogia nella concezione andina del pachakuti, ovvero la fase di rinnovamento e armonizzazione ciclica dell’universo, che rimette in equilibrio tutti gli elementi e restituisce l’unità tra l’umano, la natura e il sacro. Altro riferimento potente proviene dall’Africa occidentale, dove la tradizione dei Dogon vede il cosmo come una danza coordinata di elementi in cui ogni individuo ricopre un ruolo esatto, simile all’idea occidentale di compimento rappresentata dal Mondo nei tarocchi.

Anche la ruota del Samsara nel pensiero buddhista offre un parallelo efficace: il percorso di molteplici vite che, dopo cicli di mutamento, conduce infine alla liberazione e alla consapevolezza piena del tutto. Le cerimonie di chiusura di ciclo tra gli indigeni nativi nordamericani, come le feste del solstizio, testimoniano poi come il sentimento di appartenenza cosmica sia universale e profondamente radicato nel tempo.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: riconoscete la vostra ampiezza

L'oroscopo dei tarocchi invita i Sagittario a cogliere la grazia del Mondo rendendo onore alla strada percorsa. Prendetevi un momento per osservare ciò che avete compiuto e per lasciar sedimentare le vostre scoperte, proprio come chi viaggia e al ritorno si sofferma a narrare i propri racconti.

Questo è il tempo ideale per partecipare ad attività collettive, sviluppare progetti che uniscano culture diverse o alfabeti del pensiero, oppure dedicarsi a letture che amplino orizzonti e portino a sintesi nuove. La capacità di abbracciare la pluralità delle esperienze renderà questa settimana particolarmente feconda, mentre la carta del Mondo rammenta che ogni punto d’arrivo è in realtà un nuovo punto di partenza. Siate pronti ad accogliere inviti a collaborare, ascoltare storie altrui, o semplicemente a lasciarvi attraversare dalla bellezza di ciò che, finalmente, si completa davanti ai vostri occhi.