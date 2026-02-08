Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 9 febbraio 2026 al domenica 15 febbraio 2026, le Vergine incontrano la carta della Giustizia, simbolo per eccellenza di equilibrio, rettitudine e discernimento. La Giustizia, nell’iconografia dei tarocchi, sostiene una bilancia e una spada: la prima rappresenta la ponderazione degli eventi e dei sentimenti, la seconda la capacità di tagliare ciò che è superfluo o dannoso. Questa carta si inserisce come guida per chi desidera mettere in ordine la propria vita, suggerendo scelte razionali fondate sul senso del dovere e uno sguardo limpido sui propri valori.

In questa settimana, la Giustizia apre un oroscopo orientato alla trasparenza e al rispetto delle leggi morali che regolano sia l’ambito personale sia quello collettivo.

Il segno della Vergine si riconosce nella precisione, nell’attenzione ai dettagli e nell’amore per l’armonia. La presenza della Giustizia nell’oroscopo della settimana amplifica queste qualità, invitando a collegare il rigore personale con una riflessione più ampia sull’equilibrio nelle relazioni e sulle responsabilità sociali. Tra lavoro, studio o questioni familiari, sarà necessario adottare un atteggiamento imparziale, scegliendo con cura ciò che è giusto mantenere e ciò che invece va lasciato andare. Ogni scelta sarà un banco di prova per misurare la vostra aderenza a principi elevati, ma anche la capacità di perdonare o comprendere chi vi circonda.

La Giustizia non pone lo sguardo solo sulle regole, ma anche sulla compassione e l’empatia che dovrebbero guidare ogni azione meditata.

Parallelismi con altre culture

La figura della Giustizia non appartiene esclusivamente alla tradizione occidentale. Nell’antico Egitto, la dea Maat era colei che portava l’ordine universale e pesava il cuore delle anime sulla bilancia della verità. L’analogia con l’arcano dei tarocchi è immediata: anche Maat imponeva a ciascuno il dovere di un’esistenza pura, giudicando con equanimità ogni azione. Nel pensiero cinese, il concetto di Li definisce l’insieme delle norme morali che regolano i rapporti sociali, rispecchiando il rigore e il senso dell’ordine propri della Vergine e della carta della Giustizia.

In ambito africano, il sistema Ifá yoruba riconosce l’importanza del rispetto delle regole spirituali e delle leggi che armonizzano la comunità, mentre nel diritto romano la Iustitia veniva raffigurata con la bilancia, rappresentando l’imperativo del giudizio imparziale e dell’equità. Questi parallelismi dimostrano come l’oroscopo dei tarocchi, attraverso la Giustizia, si radichi in una ricerca universale di bilanciamento tra individui e società.

Consiglio delle stelle per gli Vergine: perseguite il vostro senso della Giustizia autentica

L’oroscopo della settimana suggerisce alle Vergine di affidarsi al discernimento della Giustizia per dirimere dubbi e tensioni. Questa è la vostra occasione per affrontare i conflitti con sincerità equilibrata, evitando giudizi affrettati e praticando la comprensione verso l’altro.

Dedicate tempo a mettere ordine negli affari personali e nei progetti, valutando con obiettività ciò che va tenuto e ciò che è meglio lasciar andare. Siate coerenti nelle scelte, ma lasciate spazio anche all’errore altrui: la compassione, tanto quanto la fermezza, è parte della vera giustizia. L’oroscopo dei tarocchi vi incoraggia a esercitare il vostro rigore interiore in modo non rigido, ma aperto al dialogo e alla chiarezza, ricordando che l’armonia si costruisce su basi solide e su una costante ricerca della verità.