Secondo l'oroscopo del 23 febbraio 2026 il Toro può essere scortese, il Cancro è saggio e il Capricorno può essere indifferente davanti a una questione.
Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.
I primi segni dello zodiaco
Ariete: i single non riescono a comprendere il percorso di alcune persone. Nei confronti del partner è presente una buona dose di dolcezza. Per l'ambito lavorativo è un periodo molto sereno.
Toro: nei confronti della famiglia è possibile essere scortesi. Chi fa parte di una coppia ha estremamente bisogno del proprio spazio personale.
Questo è il momento più adatto per scaricare la tensione.
Gemelli: alcune emozioni sono molto difficili da gestire. Sulla relazione amorosa è necessario avere più dialogo. Rivedere un progetto lavorativo può essere davvero gratificante.
Cancro: in amore sono probabili delle piccole complicazioni. L'intera giornata può essere affrontata con molta saggezza. Per quanto riguarda la salute non ci sono preoccupazioni.
Leone: la possessività può rovinare il rapporto con la persona amata. Per i cuori solitari è una giornata pesante. L'energia può subire un calo davvero improvviso.
Vergine: chi cerca l'amore ha veramente delle buone sensazioni per quanto riguarda delle nuove amicizie. Sull'ambito lavorativo è presente una grande stabilità.
La salute e l'umore sono veramente soddisfacenti.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia: qualche tensione in più è possibile con il partner. Per delle nuove avventure è un periodo favorevole. La lunga giornata di lavoro porta molte riflessioni.
Scorpione: nei confronti della dolce metà può crescere la complicità. Attenzione perché la troppa sensibilità può essere messa alla prova. Chi lavora in proprio può iniziare a valutare alcune proposte.
Sagittario: in questo momento, i single sono abbastanza svogliati. Sulla relazione amorosa è presente un leggero entusiasmo. Una questione di lavoro può rovinare la giornata.
Capricorno: con indifferenza è possibile affrontare una questione. Chi lavora in proprio ha poca motivazione nel continuare un progetto.
La forma fisica ha bisogno di qualche aggiustamento.
Acquario: chi fa parte di una coppia ha poca pietà per il partner. Per chi cerca l'amore è un periodo molto delicato. Lo sport può regalare molti più benefici del previsto.
Pesci: i single hanno tanti buoni propositi per il futuro. L'intera giornata può essere estremamente agitata. La tensione nervosa può portare più malesseri del previsto.