La settimana più attesa dell'anno è arrivata, e non parliamo solo di musica. Mentre l'Ariston si accende e i trenta Big si preparano a darsi battaglia, le stelle hanno già deciso chi avrà il vento in poppa e chi dovrà remare un po' più forte. Il Toro entra in questa settimana con una sicurezza che fa quasi invidia, e non è un caso che tra i suoi rappresentanti sul palco ci siano nomi che fanno tremare la classifica. La Bilancia gioca d'astuzia con alleanze inaspettate, il Leone ruggisce forte come non mai, mentre l'Acquario si prepara a stupire tutti con la sua imprevedibilità.

Attenzione anche all'Ariete, che con cinque anime sul palco ha i numeri per ribaltare qualsiasi pronostico. Ma andiamo con ordine, dal fondo della classifica fino alla vetta.

La classifica della settimana di Sanremo: Toro, Bilancia e Leone al top, Capricorno e Scorpione in salita

12° posto – Capricorno ♑ (Luchè)

Caro Capricorno, questa non è la vostra settimana migliore e lo sapete. C'è qualcosa nell'aria che vi frena, una specie di nebbia che rende tutto più faticoso del previsto. Sul palco dell'Ariston il vostro Luchè porterà tutta la grinta napoletana che lo contraddistingue, ma le stelle gli chiedono di non forzare troppo la mano. A volte il Capricorno pecca di rigidità, e in una settimana così emotiva e imprevedibile come quella sanremese, serve più elasticità.

Sul lavoro potreste sentirvi sottovalutati, in amore magari vi chiudete un po' troppo. Prendetela con filosofia: il vostro momento arriverà, e quando arriva il Capricorno non lo ferma nessuno. Ma non è adesso.

11° posto – Scorpione ♏ (Aka 7even, Leo Gassmann, Nayt)

Settimana complicata per voi, Scorpione. Avete quella sensazione di avere tanto da dire ma di non riuscire a trovare il palco giusto. Aka 7even, Leo Gassmann e Nayt sono tre anime diverse che condividono la stessa inquietudine tipica del vostro segno. C'è chi si butta nel duo con LDA cercando la forza nel gruppo, chi cerca di far emergere la propria unicità, chi gioca con le parole come solo uno Scorpione sa fare. Ma le stelle questa settimana vi mettono alla prova: dovete fidarvi di più, lasciarvi andare senza quel bisogno costante di controllare tutto.

In amore siete troppo sospettosi, sul lavoro rischiate di sabotarvi da soli con l'overthinking. Respirate. Non tutto è una battaglia.

10° posto – Sagittario ♐ (Dargen D'Amico, Michele Bravi)

Dargen D'Amico e Michele Bravi: due mondi apparentemente lontanissimi che condividono lo stesso segno e, questa settimana, lo stesso destino un po' sottotono. Il Sagittario di solito è quello che entra nella stanza e illumina tutto, ma stavolta le luci si accendono per altri. Non prendetela male, è solo questione di tempistiche cosmiche. Dargen continuerà a nascondersi dietro i suoi occhiali da sole con quell'ironia che solo lui sa dosare, Michele porterà la sua fragilità potente. Ma il cielo vi chiede di abbassare le aspettative e godervi il viaggio senza ossessionarvi con la meta.

Nella vita quotidiana, questa settimana è perfetta per seminare piuttosto che raccogliere. Quello che piantate ora darà frutti tra qualche settimana.

9° posto – Pesci ♓ (Eddie Brock)

Eddie Brock è l'unico Pesci in gara, e se da un lato il Festival si svolge proprio sotto il vostro segno, dall'altro essere soli può pesare. I Pesci questa settimana vivono una specie di paradosso: tutto intorno parla la vostra lingua emotiva, eppure vi sentite un po' fuori posto. Come quando siete a una festa dove conoscete tutti ma non riuscite a trovare la conversazione giusta. Sul lavoro c'è creatività da vendere ma manca la concretezza per trasformarla in risultati. In amore potreste perdervi nei vostri sogni a occhi aperti dimenticandovi di chi avete accanto.

Il consiglio delle stelle? Siate meno poetici e più pratici, almeno per questa settimana.

8° posto – Gemelli ♊ (Enrico Nigiotti, Francesco Renga, Levante)

Enrico Nigiotti, Francesco Renga e Levante formano un trio gemellino che sulla carta avrebbe tutte le qualità per spaccare. Eppure le stelle vi piazzano a metà classifica, e sapete perché? Perché il Gemelli questa settimana parla troppo e ascolta poco. Siete brillanti, nessuno lo mette in discussione, ma c'è il rischio di disperdere le energie in mille direzioni senza portarne a casa nemmeno una. Nigiotti con la sua intensità livornese, Renga con l'esperienza di chi l'Ariston lo conosce a memoria, Levante con quella voce che graffia. Tutto bellissimo, ma serve focus.

In amore potreste mandare messaggi contraddittori, sul lavoro iniziare tre progetti e non finirne nessuno. Scegliete una cosa e fatela bene.

7° posto – Vergine ♍ (Fulminacci, Maria Antonietta, Masini)

Fulminacci e Maria Antonietta rappresentano la Vergine sul palco, e il vostro segno questa settimana fa quello che sa fare meglio: lavora in silenzio mentre gli altri fanno rumore. Sembra perfetto per Masini, inoltre Fulminacci ha le carte per sorprendere, con quella sua capacità di rendere poetico il quotidiano che è tipicamente Vergine. Maria Antonietta in coppia con Colombre porta una delicatezza che non va sottovalutata. Il problema? La Vergine a volte si perde nel perfezionismo e dimentica che l'imperfezione ha il suo fascino.

Nella vita di tutti i giorni, questa settimana vi troverete a rifare le cose tre volte quando basterebbe una. In amore smettete di analizzare ogni messaggio e ogni silenzio: qualche volta un ritardo è solo un ritardo, non un segnale cosmico.

6° posto – Cancro ♋ (Tommaso Paradiso)

Tommaso Paradiso è l'unico Cancro in gara e, diciamocelo, il titolo del suo brano "I romantici" sembra scritto apposta per il segno più sentimentale dello zodiaco. Questa settimana il Cancro vive di emozioni forti, e potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Da un lato c'è una sensibilità che vi permette di connettervi con le persone a un livello profondo, dall'altro il rischio di farvi travolgere è reale. Paradiso sul palco potrebbe regalare uno di quei momenti in cui il pubblico trattiene il fiato.

Nella vostra quotidianità, preparatevi a giornate intense: una telefonata vi commuoverà, una canzone alla radio vi farà ripensare a qualcuno. Non resistete, lasciatevi attraversare. Il Cancro è fortissimo quando accetta la propria vulnerabilità.

5° posto – Ariete ♈ (Sal Da Vinci, Sayf, Chiello, LDA e Aka 7even, Patty Pravo)

Cinque artisti in gara, praticamente una squadra: Sal Da Vinci, Sayf, Chiello, la coppia LDA e Aka 7even, e la leggendaria Patty Pravo. L'Ariete questa settimana ha una marcia in più, soprattutto grazie a Sal Da Vinci che porta sul palco quella napoletanità travolgente che conquista anche chi non se lo aspetta, e Sayf che con la sua freschezza potrebbe essere la vera rivelazione.

Il fuoco dell'Ariete brucia forte, e in una settimana dominata dalle emozioni dei Pesci, il vostro calore fa la differenza. Patty Pravo poi è la dimostrazione vivente che l'Ariete non invecchia mai: a 77 anni sale sul palco con la stessa fierezza di sempre. Nella vita quotidiana, questa è una settimana per osare. Quel progetto che rimandate da mesi? Fatelo partire adesso. In amore, il vostro entusiasmo è contagioso ma non dimenticate di ascoltare anche l'altro.

4° posto – Acquario ♒ (Ditonellapiaga, Malika Ayane)

Ditonellapiaga e Malika Ayane: due donne, due mondi sonori completamente diversi, un unico segno che non si adegua mai. L'Acquario questa settimana è elettrico, imprevedibile, impossibile da ignorare.

Ditonellapiaga ha aperto la prima serata e non è un caso: quando un Acquario entra in scena, lo fa a modo suo. Le stelle vi regalano intuizioni fulminanti e una creatività che può davvero fare la differenza. Malika con la sua eleganza fuori dal tempo aggiunge quella profondità che rende l'Acquario un segno completo. Sul lavoro, questa settimana avrete idee che gli altri capiranno solo tra sei mesi. In amore siete magnetici ma sfuggenti, il che rende tutto più interessante. Godetevi questa energia, non capita tutti i mesi.

3° posto – Leone ♌ (Arisa, J-Ax, Tredici Pietro, Colombre)

Arisa, J-Ax, Tredici Pietro e Colombre. Quattro personalità che più diverse non si può, unite da quel bisogno leonino di stare al centro del palco.

E questa settimana il Leone ci sta alla grande. Arisa in particolare entra nella settimana sanremese con una forza che le stelle le riconoscono senza riserve: quando un Leone decide che è il suo momento, provate a fermarlo. J-Ax porta l'esperienza di chi sa trasformare ogni palco nel proprio territorio, Tredici Pietro la sfrontatezza della gioventù. Il Leone questa settimana brilla di luce propria, e non ha bisogno di chiedere il permesso a nessuno. Nella vita di tutti i giorni, vi sentirete carichi come non capitava da un po'. In amore siete irresistibili, ma attenzione a non trasformare ogni conversazione in un monologo. Sul lavoro, è il momento di prendervi quel merito che aspettate da tempo.

2° posto – Bilancia ♎ (Fedez, Raf)

Fedez in coppia con Marco Masini. Fermatevi un attimo a pensarci: una Bilancia e una Vergine insieme, l'armonia che incontra la precisione. Il titolo del brano, "Male necessario", racconta perfettamente questa unione di opposti. E le stelle questa settimana sorridono alla Bilancia come non facevano da mesi. C'è una capacità di trovare il punto di equilibrio perfetto in ogni situazione che vi renderà quasi imbattibili. Raf aggiunge eleganza al quadro, con quella classe senza tempo che solo una Bilancia navigata può avere. Sul lavoro, questa è la settimana per chiudere accordi importanti, per trovare compromessi che sembravano impossibili. In amore, il vostro fascino diplomatico fa strage.

La Bilancia sa essere irresistibile quando smette di pensare e si lascia guidare dall'istinto, e questa settimana l'istinto vi porta dritti verso qualcosa di bello.

1° posto – Toro ♉ (Serena Brancale, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Mara Sattei)

Eccoci alla vetta, e non poteva essere altrimenti. Serena Brancale, Ermal Meta, Elettra Lamborghini e Mara Sattei: quattro Toro che rappresentano sfumature completamente diverse dello stesso segno straordinario. Serena Brancale in particolare entra nella settimana di Sanremo con un'energia che le stelle non vedevano da tempo: determinata, concreta, con quella voce che quando parte non la fermi più. Il Toro è il segno della voce per eccellenza, e in un Festival della canzone questo conta più di qualsiasi congiunzione astrale. Ermal Meta porta la profondità del Toro che ha sofferto e ha trasformato il dolore in arte. Mara Sattei la modernità di un Toro giovane che sa dove vuole arrivare. Elettra? Beh, Elettra è Elettra, e quando un Toro decide di divertirsi non lo ferma nessuno. Nella vostra settimana, tutto sembra allinearsi: il lavoro vi regala soddisfazioni concrete, l'amore vi sorprende con gesti inaspettati, persino le piccole cose quotidiane hanno un sapore diverso. Godetevi ogni singolo momento, Toro. Questa settimana è vostra.