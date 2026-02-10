L'oroscopo della giornata di martedì 10 febbraio pone il Leone sotto l’egida del numero 65 della Smorfia napoletana, ovvero “’o chianto”, il pianto. Questo simbolo, carico di pathos e poesia nella cultura partenopea, rappresenta non solo sofferenza, ma anche la forza che si cela dietro le lacrime: una possibilità di rinascita, la purificazione dopo il dolore e la capacità di lasciar andare per accogliere qualcosa di nuovo. Nella tradizione napoletana, il pianto non viene mai vissuto come segno di fragilità, ma come testimonianza della profondità umana e della solidarietà, spesso all’interno della famiglia o della comunità.

Il pianto, affrontato a testa alta, si trasforma così in uno strumento di autentica trasformazione interiore.

Per il Leone, la giornata si tinge di intensità emotiva. L’oroscopo della Smorfia napoletana sottolinea come il pianto – proprio come l’anima leonina – possieda una componente brillante e un’altra più enigmatica. Nelle questioni familiari o sentimentali, non mancano momenti di commozione, in cui occorre lasciar fluire emozioni sopite. Il coraggio tipico del Leone incontra oggi la vulnerabilità che deriva dal lasciarsi andare, trasformando le lacrime in un gesto di affermazione esistenziale. Nei progetti personali, qualche rallentamento può riportare alla luce vecchie frustrazioni, ma, proprio come insegna la Smorfia, queste vanno accolte senza vergogna: ogni pianto, infatti, nasconde il seme della ripartenza.

Aprirsi oggi al lato più umano ed empatico conduce verso una svolta, sia sul lavoro che nei rapporti con chi vi circonda, valorizzando profondamente la propria autenticità.

Pianto e rinascita: parallelismi con altre culture

Il pianto, come espresso dal numero 65 della Smorfia napoletana, trova corrispondenza in tanti rituali e storie provenienti da contesti stranieri. In Giappone, per esempio, il “Naki Sumo” rappresenta una cerimonia in cui neonati vengono fatti piangere dai lottatori di sumo per assicurare loro salute e fortuna: qui il pianto è considerato una liberazione e un auspicio di benedizione. Allo stesso modo, nelle tradizioni delle popolazioni africane Yoruba, il pianto durante i rituali funebri simboleggia la connessione tra vivi e defunti, fungendo da ponte emotivo e spirituale.

Nella Grecia antica le lacrime trovavano un senso collettivo durante le “threnoi”, i lamenti corali, in cui il dolore diventava patrimonio della comunità, esprimendo onore verso chi partiva e forza per chi restava.

Anche nel Sudamerica, fra le genti quechua dei Andes, pianto e canto si intrecciano nel “yaraví”, narrazioni musicali che curano le ferite dell’anima collettiva. Proprio attraverso queste testimonianze, emerge una consapevolezza universale: il pianto non solo non va nascosto, ma va vissuto come atto liberatorio, spesso accompagnato da rituali comunitari che espandono il sentimento personale in una catarsi condivisa. Così come nel tessuto popolare partenopeo, anche queste culture insegnano a non trattenere le lacrime, ma a vederle come fonte di un nuovo vigore emotivo.

Il pianto diventa quindi patrimonio affettivo, elemento che permette di lasciar andare il passato e abbracciare il futuro con occhi più aperti e cuore rinforzato.

Consiglio delle stelle per il Leone: la forza nel lasciar andare

Le stelle suggeriscono al Leone di accogliere il senso profondo dell’oroscopo della Smorfia napoletana, trasformando ogni emozione in occasione di crescita. Oggi il valore delle lacrime assume una funzione liberatoria, dissolvendo tensioni accumulate e spezzando i piccoli muri interiori che limitano la vostra autenticità. Il pianto non va temuto, né giudicato: nella sua espressione c’è la cura, proprio come nelle antiche tradizioni napoletane e nei riti collettivi di culture lontane, dove l’emozione fluisce e guarisce.

Permettere a se stessi di commuoversi, senza barriere, conduce a un recupero di energia, a una riconnessione sincera con gli altri e a una nuova forza interiore.

In questa giornata, lasciate che la sensibilità parli per voi, senza paure inutili. L’oroscopo raccomanda: il pianto del Leone oggi è come la pioggia che prepara la terra per i nuovi semi. Espressività, coraggio emotivo e desiderio di autenticità sono gli strumenti migliori da portare con sé lungo il percorso. Tra le vie antiche di Napoli e le montagne lontane delle Ande, si ritrova un fil rouge che unisce la forza delle emozioni: lasciando andare ciò che non serve più, anche il segno più fiero accoglie nuova linfa vitale. Vivere in modo pieno significa non temere mai le proprie lacrime, ma saperle abbracciare come parte essenziale del proprio cammino.