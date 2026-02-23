L’oroscopo di oggi, lunedì 23 febbraio, per i Pesci, si intreccia con il simbolo intenso del numero 7 della Smorfia napoletana. Questo numero, chiamato ‘o vasetto, rimanda al vaso di creta: oggetto umile e quotidiano, ma carico di significati profondi nella cultura partenopea. Il vaso è contenitore di risorse e misteri, simile alla natura dei Pesci che nuotano nelle profondità dell’anima e custodiscono sogni e segreti. Nella smorfia, il vasetto rappresenta la capacità di contenere, proteggere e dare vita, proprio come i pensieri più intimi che affiorano nei momenti di silenzio.

La simbologia lega i Pesci oggi a una dimensione quasi magica, in cui ogni gesto racchiude possibilità creative e ogni idea può trasformarsi in realtà.

In questa giornata, l’oroscopo suggerisce ai Pesci di valorizzare l’aspetto del raccoglimento e della tutela dei propri sentimenti. Il vaso è fragile ma prezioso: simboleggia l’importanza di saper custodire i propri desideri senza lasciarli esposti alle intemperie della distrazione o del giudizio altrui. I Pesci potrebbero percepire con chiarezza i confini tra ciò che vale la pena proteggere e ciò che, invece, chiede d’essere lasciato andare. Il numero 7 esprime in questo contesto la ricerca di un equilibrio armonico tra accoglienza e selettività.

Non tutto ciò che entra nel proprio vaso interiore deve essere trattenuto: serve discernimento per fare spazio solo a ciò che davvero nutre la propria crescita emotiva e spirituale. L’oroscopo di oggi accompagna i Pesci verso riflessioni profonde e scelte maturate con sensibilità e intuito.

Parallelismi con altre culture: il vaso come simbolo universale del contenere

Il significato del numero 7 e del vaso di creta trova riscontri in molte culture, accrescendo la ricchezza dell’oroscopo di oggi per i Pesci. Nelle tradizioni dell’Asia orientale, il vaso rappresenta spesso la saggezza e la capacità di trasformare l’acqua, simbolo della vita, in nuova bellezza e armonia. In Cina, i celebri vasetti di porcellana non sono solo eleganti oggetti d’arte, ma contenitori simbolici di fortuna e protezione: secondo l’arte del feng shui, la posizione di un vaso nella casa attira positività e abbondanza.

Il rispetto per ciò che viene custodito è simile allo spirito dei Pesci, custodi naturali di sapere e segreti.

In Africa occidentale il vaso d’argilla, lavorato dalle abili mani delle donne, incarna memoria collettiva e continuità della vita: ogni vaso porta impresso il segno della storia famigliare e della comunità. Analogamente, nella mitologia greca, il vaso di Pandora racchiude speranza e tragedia, ricordando ai Pesci quanto sia prezioso ciò che si conserva e quanto sia responsabile il gesto di preservare o liberare emozioni e sogni. Anche in Giappone la pratica del kintsugi, l’arte di riparare vasi rotti con oro, testimonia che le ferite e le fratture possono trasformarsi in bellezza aggiunta, un insegnamento prezioso per affrontare le proprie fragilità senza paura di mostrarle.

L’oroscopo dei Pesci in questa giornata suggerisce così di abbracciare la propria natura sensibile, riconoscendola come fonte di forza personale e collettiva. Ogni cultura assegna al vaso la funzione di tramandare, proteggere, trasformare: qualità che oggi vibrano nei cuori dei nativi dei Pesci, ispirando gesti di cura verso se stessi e verso gli altri.

Consiglio delle stelle per i Pesci: custodite ciò che conta davvero

L’influsso del numero 7, ‘o vasetto della Smorfia napoletana, invita i Pesci a soffermarsi sui contenuti del proprio vaso interiore. In questa giornata, l’oroscopo premia chi sa riconoscere quali desideri, pensieri o progetti meritano il proprio spazio e la propria energia. Proteggere non significa chiudersi, ma selezionare ciò che alimenta il proprio benessere: è importante circondarsi di presenze e stimoli che armonizzano con il proprio modo di essere e con la propria visione della vita.

La fragilità diventa risorsa se vissuta consapevolmente e senza timore.

Prendere ispirazione dalla tradizione napoletana e dalle culture di tutto il mondo significa imparare a celebrare le crepe, le imperfezioni e i percorsi che hanno reso il proprio vaso unico. Il segreto della fortuna oggi per i Pesci non sta nel trattenere tutto, ma nell’accogliere soltanto ciò che fa risplendere la propria essenza. Come i vasai che sanno modellare e decorare ogni oggetto con attenzione, così ognuno può modellare il proprio mondo emotivo con gesti creativi anche nei piccoli dettagli. Il consiglio delle stelle per i Pesci è: scegliete con cura, lasciate andare ciò che pesa, rendete preziose le vostre piccole fragilità. In questo modo, la giornata si trasformerà in un viaggio creativo e profondo, dove ogni emozione può diventare elemento di bellezza e autenticità.