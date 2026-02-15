L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio per il Sagittario si veste dei colori intensi della festa, incarnata dal numero 20 della Smorfia napoletana. Il venti, ‘a festa, rappresenta molto più di una ricorrenza: nel cuore di Napoli è il simbolo di unione, appartenenza e quell’energia calda che trasforma ogni evento in un’occasione di sorellanza e fratellanza. Il senso del collettivo resiste qui più che altrove, tra piatti condivisi, storie intrecciate e abbracci sinceri. Celebrando la festa, la tradizione suggerisce che esiste un tempo per le responsabilità e uno per la gioia condivisa.

Per il Sagittario, questa settimana dal 16 al 22 febbraio è un invito a lasciarsi attraversare proprio da quell’energia del numero 20, ‘a festa, che non è solo leggerezza ma anche rito collettivo, incontro, calore umano.

Dopo settimane forse più concentrate su doveri e corse quotidiane, adesso il cielo ti ricorda che la vita non è fatta solo di traguardi da raggiungere, ma anche di momenti da condividere. Il Sagittario, segno che vive di slancio e libertà, ritrova in questi giorni un desiderio profondo di appartenenza: non l’appartenenza che trattiene, ma quella che sostiene.

Amore e relazioni

Le stelle portano un clima di apertura: potresti sentirti più disponibile, più pronto a dire ciò che provi senza paura.

Se sei in coppia, la festa diventa metafora di un ritorno alla complicità, al piacere delle piccole celebrazioni quotidiane. Se sei single, un incontro potrebbe nascere proprio in un contesto sociale, dove il sorriso degli altri diventa specchio del tuo.

Lavoro e progetti

C’è un tempo per costruire e un tempo per respirare. Questa settimana ti suggerisce di non chiuderti in una produttività solitaria: un’idea condivisa, un confronto, un lavoro di squadra possono portare risultati migliori di quanto immagini. Il numero 20 parla chiaro: insieme si va più lontano.

Energia e benessere

Il tuo fuoco interiore torna vivo quando ti senti parte di qualcosa. Cerca luoghi, persone, situazioni che ti nutrano.

Anche un semplice pranzo con amici o una serata familiare possono diventare la tua “festa” personale, il modo migliore per ricaricarti.

Il consiglio della Smorfia

‘A festa ti insegna che la gioia non è evasione, ma necessità. Concediti un momento di leggerezza senza sensi di colpa: il Sagittario ha bisogno di orizzonti, sì, ma anche di braccia che lo accolgano.