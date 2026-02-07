Per il Capricorno, l’oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio si tinge dei colori vivaci del numero 20 della Smorfia napoletana, rappresentato dalla festa. In molte case di Napoli, la festa non è solo un momento di svago, ma un vero e proprio rito che coinvolge cuore, famiglia e quartiere. Organizzare una festa significa preparare la tavola, cucinare piatti tradizionali, radunare amici e parenti, e lasciare che le emozioni trovino spazio in musica e parole. Questo valore si riflette profondamente nella cultura partenopea, dove ogni occasione, sia lieta che malinconica, diventa spunto per riunirsi e condividere.

Il Capricorno, noto per la sua determinazione e riservatezza, questa settimana viene invitato proprio dalla Smorfia napoletana a lasciarsi andare ai momenti di condivisione. La simbologia della festa invita a rompere la routine e a riconoscere l’importanza degli spazi collettivi, della gentilezza e del calore umano, lasciando che la rigidità ceda il passo alla leggerezza. Essere parte di una festa significa sentirsi inclusi, accendere uno spirito di partecipazione e arricchimento reciproco, superando la tentazione dell’isolamento. In questa settimana, ogni occasione informale può trasformarsi in un momento risolutivo per rafforzare i legami sia in famiglia che tra amici o colleghi.