Il Carnevale 2026 inizia ufficialmente giovedì 12 febbraio e culmina con il Martedì Grasso il 17 febbraio, regalandoci una settimana di festa, maschere e trasformazioni. Le stelle hanno scelto per voi il costume perfetto, quello che rispecchia davvero la vostra essenza zodiacale. L'Ariete troverà la sua anima gemella in Wolverine, impulsivo e coraggioso come lui. Il Toro si riconoscerà nella testardaggine adorabile di Shrek, mentre i Gemelli scopriranno nel Joker il loro doppio perfetto. Il Cancro si commuoverà davanti allo specchio vestito da Edward Mani di Forbice, e il Leone brillerà come Tony Stark.

La Vergine organizzerà il suo costume da Hermione con mesi di anticipo, la Bilancia cercherà l'equilibrio estetico di Barbie. Lo Scorpione abbraccerà l'oscurità di Wednesday, il Sagittario navigherà libero come Jack Sparrow, il Capricorno scalerà vette gotiche come Batman, l'Acquario romperà il sistema come Neo, e i Pesci sogneranno mondi impossibili. Quest'anno non scegliete una maschera qualunque: lasciate che siano le stelle a rivelarvi chi siete veramente sotto il coriandoli.

L'oroscopo delle maschere: da Wolverine a Elsa

♈ Ariete, l'impulsivo che agisce prima di pensare

Voi non avete bisogno di pensarci due volte: vedete il costume e lo comprate, vedete la festa e ci andate. Il vostro Carnevale è tutto d'istinto, di energia pura, di voglia di buttarvi nella mischia senza troppe domande.

Wolverine è il vostro spirito animale: rabbia trattenuta a malapena, artigli sempre pronti, ma sotto sotto un cuore che batte forte per chi ama. Come lui, voi reagite prima di ragionare, e questo vi rende autentici, veri, impossibili da ignorare. Potreste anche scegliere Katniss Everdeen, l'arciera che si lancia nella rivoluzione senza pensarci troppo, o Arlecchino, la maschera tradizionale più dinamica e acrobatica del Carnevale veneziano. E se volete qualcosa di più contemporaneo, Black Widow incarna perfettamente la vostra capacità di combattere sempre, anche quando siete feriti. Per gli uomini c'è anche Mad Max, sopravvissuto nel caos con solo istinto e coraggio, mentre per le donne Merida di Brave rappresenta quella voglia di libertà che non accetta compromessi.

Quest'anno, cari Ariete, non fingete di essere calmi: siate la tempesta che siete davvero. Il Carnevale è il momento perfetto per mostrare gli artigli.

♉ Toro, il testardo dal cuore d'oro

Voi non cambiate idea facilmente, e francamente non ve ne frega niente di quello che pensano gli altri. Il vostro Carnevale sarà comodo, piacevole, magari con un costume che potete riutilizzare (perché sprecare?), e sicuramente con tanto cibo buono a portata di mano.

Shrek è praticamente il vostro ritratto: "fuori dalla mia palude", testardo come un mulo, ma con un cuore enorme nascosto sotto quella scorza verde. Come lui, voi proteggete il vostro spazio, i vostri affetti, le vostre certezze. Potreste identificarvi anche con Violet Parr degli Incredibili, quella che mette un campo di forza tra sé e il mondo quando serve, o con Pulcinella, la maschera napoletana golosa e fedele.

Chewbacca è perfetto per chi di voi ama la lealtà assoluta e non ha bisogno di troppe parole, mentre Ron Weasley incarna quella pigrizia adorabile mista a fedeltà incrollabile. Per le donne, Tiana de "La Principessa e il Ranocchio" rappresenta la determinazione unita all'amore per i piaceri della tavola.

Questo Carnevale indossate pure la vostra ostinazione come un mantello: vi sta benissimo.

♊ Gemelli, il camaleonte dalle mille facce

Voi cambierete costume almeno tre volte durante il Carnevale, magari anche nella stessa serata. Non è incoerenza, è versatilità. Voi siete il segno del doppio, del forse, del "dipende", e questo vi rende imprevedibili, geniali, mai noiosi.

Il Joker è il vostro patrono carnascialesco: due facce, camaleontico, sempre un passo avanti agli altri, mai banale.

Come lui, voi vi reinventate continuamente, e nessuno sa mai cosa aspettarsi da voi. Potreste anche scegliere Harley Quinn, l'altra faccia della medaglia, dolce e folle insieme, oppure Brighella, la maschera bergamasca furba e chiacchierona. Loki incarna perfettamente il vostro lato manipolatore (ma affascinante), mentre Deadpool rappresenta quella capacità di scherzare su tutto, anche sul dolore. Per le donne, Cruella de "La Carica dei 101" mostra il vostro gusto per il drama e lo stile eccentrico, mentre Mystique degli X-Men è letteralmente la regina del cambiamento di forma.

Quest'anno non scegliete: siate tutti i personaggi che volete. Il Carnevale è fatto apposta per voi.

♋ Cancro, il cuore che soffre in silenzio

Voi vivrete questo Carnevale con un'intensità emotiva che gli altri nemmeno immaginano. Ogni costume ha un significato, ogni festa potrebbe farvi piangere di gioia o di nostalgia. Siete il segno che trasforma anche una maschera in un ricordo.

Edward Mani di Forbice è il vostro specchio: sensibile, incompreso, incapace di toccare senza ferire, ma pieno di un amore puro e disperato. Come lui, voi proteggete il vostro cuore enorme con una corazza che a volte vi isola. Potreste riconoscervi anche in Elsa di Frozen, che nasconde i suoi poteri per proteggere chi ama, o in Pierrot, la maschera triste e lunare della Commedia dell'Arte. E.T. l'extraterrestre rappresenta quella sensazione di non appartenere del tutto a questo mondo, mentre Eleven di Stranger Things incarna la potenza emotiva nascosta dietro il silenzio.

Per le donne, Belle de "La Bella e la Bestia" mostra la vostra capacità di vedere oltre le apparenze.

Questo Carnevale lasciatevi commuovere: è il vostro superpotere, non una debolezza.

♌ Leone, il protagonista che vuole (e merita) l'applauso

Voi non indosserete un costume: indosserete un'opera d'arte. Il Carnevale è il vostro palcoscenico naturale, e voi siete nati per brillare sotto i riflettori. Tutti devono guardarvi, tutti devono ricordarsi di voi.

Iron Man (Tony Stark) è il vostro alter ego assoluto: ego galattico, geniale, carismatico, impossibile da ignorare. Come lui, voi entrate in una stanza e la possedete. Potreste anche scegliere Elsa nella versione "Let It Go", quando finalmente smette di nascondersi e diventa regina di ghiaccio scintillante, oppure il Re Sole, la maschera più maestosa e regale del Carnevale storico.

Thor rappresenta quella regalità innata che vi caratterizza, mentre Simba adulto incarna il vostro destino di leadership. Per le donne, Wonder Woman è la regina guerriera che comanda rispetto e ammirazione, mentre Cleopatra rappresenta il potere seduttivo unito alla supremazia.

Quest'anno splendete senza vergogna: il mondo ha bisogno del vostro sole.

♍ Vergine, il perfezionista che ha già tutto organizzato

Voi avete comprato il costume a novembre, lo avete provato tre volte, avavete preparato un kit di emergenza per eventuali strappi, e avete già controllato il meteo di ogni singolo giorno di Carnevale. Siete pronti. Troppo pronti, forse.

Hermione Granger è il vostro personaggio guida: sempre preparata, sempre precisa, sempre con la risposta giusta.

Come lei, voi studiate, pianificate, perfezionate. Potreste riconoscervi anche in Mary Poppins, praticamente perfetta in ogni modo, o in Pantalone, la maschera veneziana meticolosa e parsimoniosa. Spock di Star Trek incarna la vostra logica implacabile, mentre Sherlock Holmes rappresenta quella mente analitica sempre al lavoro. Per le donne, Tiana mostra la vostra etica del lavoro impeccabile, mentre Mulan rappresenta quella determinazione che vi porta a eccellere in tutto.

Questo Carnevale concedetevi un piccolo errore: potrebbe essere liberatorio.

♎ Bilancia, l'estetica fatta persona

Voi non sceglierete il costume più originale o il più comodo: sceglierete quello più bello. L'armonia visiva è tutto per voi, e passerete ore a coordinare accessori, trucco e acconciatura.

Il vostro Carnevale sarà un capolavoro estetico.

Barbie è il vostro simbolo: estetica rosa, equilibrio, ricerca del proprio posto nel mondo con grazia e stile. Come lei, voi curate ogni dettaglio dell'apparenza, non per superficialità ma perché la bellezza è importante. Potreste anche identificarvi con Colombina, la maschera veneziana elegante e civettona, o con Audrey Hepburn in qualsiasi suo ruolo, icona di classe senza tempo. Legolas rappresenta quella perfezione estetica anche in battaglia, mentre Gatsby incarna l'eleganza ricercata e il fascino misterioso. Per le donne, Aurora (la Bella Addormentata) mostra quella grazia eterea, mentre Daenerys Targaryen nelle sue vesti regali rappresenta potere e bellezza bilanciati perfettamente.

Quest'anno non abbiate paura di essere troppo: l'eccesso di bellezza non esiste.

♏ Scorpione, l'oscurità magnetica

Voi non farete ridere, non farete tenerezza: farete impressione. Il vostro costume sarà oscuro, intenso, impossibile da dimenticare. Voi non festeggiate il Carnevale come gli altri: voi lo trasformate in un rituale.

Mercoledì Addams è la vostra regina: oscura, magnetica, che non segue nessuno se non la propria bussola interiore. Come lei, voi abbracciate il lato ombra senza paura, anzi con orgoglio. Potreste anche scegliere Maleficent, la fata cattiva che è molto più interessante delle buone, o la Morte, maschera tradizionale potente e inquietante. Severus Piton incarna quella complessità emotiva nascosta dietro un muro di ghiaccio, mentre Darth Vader rappresenta il potere oscuro irresistibile.

Per le donne, Bellatrix Lestrange mostra quella follia controllata e magnetica, mentre Morticia Addams è l'eleganza gotica personificata.

Questo Carnevale non cercate di piacere a tutti: siate il mistero che siete.

♐ Sagittario, l'avventuriero che non sta mai fermo

Voi non andrete a una festa sola: andrete a tutte. Cambierete città, forse anche paese, perché il Carnevale per voi è un'avventura da vivere a pieno, senza limiti né confini. La libertà è il vostro unico comandamento.

Jack Sparrow è il vostro spirito guida: libertà totale, imprevedibile, sempre in viaggio, con una bottiglia di rum e una bussola che punta dove vuole il cuore. Come lui, voi non seguite mappe prestabilite. Potreste anche identificarvi con Indiana Jones, l'avventuriero per eccellenza, o con Pulcinella nella sua versione più anarchica e burlona.

Peter Pan rappresenta quella voglia di non crescere mai e restare sempre liberi, mentre Aladdin incarna il sognatore che vuole vedere il mondo. Per le donne, Merida è la principessa che rifiuta ogni gabbia, mentre Moana rappresenta quella chiamata del mare (o della strada) impossibile da ignorare.

Quest'anno non pianificate niente: lasciatevi trasportare dall'avventura.

♑ Capricorno, l'ambizioso che scala anche il Carnevale

Voi avete trasformato anche il Carnevale in un obiettivo: il costume migliore, la festa più esclusiva, il piano perfetto. Voi non festeggiate a caso, voi costruite anche il divertimento con strategia e disciplina.

Batman è il vostro eroe: disciplina ferrea, controllo totale, si è fatto da solo senza poteri soprannaturali, solo volontà. Come lui, voi raggiungete la vetta perché vi siete allenati, sacrificati, impegnati. Potreste anche scegliere Miranda Priestly de "Il Diavolo veste Prada", potere e competenza in tailleur, o Balanzone, la maschera bolognese seria e autorevole. Tywin Lannister rappresenta quella leadership spietata ma efficace, mentre Professor McGranitt incarna disciplina e rispetto guadagnato sul campo. Per le donne, Cersei Lannister mostra l'ambizione senza scuse, mentre M di James Bond rappresenta il potere dietro le quinte.

Questo Carnevale concedetevi una notte senza controllo: potreste scoprire che vi piace.

♒ Acquario, il rivoluzionario che rompe il sistema

Voi non indosserete un costume tradizionale: creerete qualcosa di mai visto, di avanguardia, di disturbante nel modo giusto. Il vostro Carnevale è una dichiarazione politica, artistica, esistenziale.

Neo di Matrix è il vostro profeta: vede oltre il sistema, rompe le regole, è il rivoluzionario che cambia tutto. Come lui, voi non accettate la realtà così com'è, voi la riprogrammate. Potreste anche identificarvi con V per Vendetta, l'anarchico idealista, o con Meneghino, la maschera milanese ribelle e satirica. Rick Sanchez di Rick and Morty rappresenta quel genio cinico che vede l'assurdità di tutto, mentre Doctor Who incarna l'eccentricità visionaria senza tempo. Per le donne, Katniss Everdeen è la ribelle che accende la rivoluzione, mentre Furiosa di Mad Max rappresenta la guerriera che costruisce un mondo nuovo.

Quest'anno shockate pure: il mondo ha bisogno della vostra visione.

♓ Pesci, il sognatore che vive in un altro mondo

Voi vivrete il Carnevale come una fuga dalla realtà, un momento magico in cui finalmente potete essere chi sentite di essere veramente: creature di sogno, di fantasia, di mondi impossibili. Il confine tra voi e il personaggio si dissolverà completamente.

Personaggi da Studio Ghibli sono il vostro habitat naturale: Chihiro, Howl, Sophie, esseri sospesi tra realtà e magia. Voi siete il segno che trasforma il Carnevale in poesia. Potreste scegliere Alice nel Paese delle Meraviglie, persa in un mondo surreale che forse ha più senso della realtà, o la Baùta veneziana, misteriosa e silenziosa. Amélie Poulain rappresenta quella dolcezza sognante che cambia il mondo con piccoli gesti, mentre Forrest Gump incarna quella purezza d'animo che attraversa la vita come un sogno. Per le donne, Rapunzel mostra quella fantasia rinchiusa che aspetta solo di essere liberata, mentre Luna Lovegood rappresenta quella capacità di vedere cose che gli altri non vedono.

Questo Carnevale non tornate con i piedi per terra: volate alto quanto volete.

Le stelle vi hanno svelato la vostra maschera perfetta. Ora sta a voi indossarla e trasformare questo Carnevale 2026 in qualcosa di indimenticabile. Che sia con gli artigli di Wolverine o con i sogni di Alice, vivete ogni momento come se fosse parte di una storia che solo voi potete raccontare. ✨