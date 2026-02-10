Questo mercoledì 11 febbraio si apre con un'aria frizzante, di quelle che vi fanno venire voglia di cambiare qualcosa nella routine. Il Sagittario oggi si sveglia con una carica incredibile e non è un caso che occupi il gradino più alto della classifica. I Pesci vivranno momenti di dolcezza inaspettata, magari una parola che vi scalda il cuore quando meno ve lo aspettate. Per i Gemelli invece la giornata chiede un po' di pazienza — non tutto fila liscio, ma niente di drammatico. Il Capricorno riprende il controllo delle situazioni lavorative con la solita determinazione, mentre la Bilancia potrebbe trovarsi a fare i conti con una scelta rimandata da troppo tempo.

L'oroscopo di mercoledì 11 febbraio: Acquario in cerca di novità, giornata sottotono per l'Ariete

12° ♈ Ariete: Mercoledì un po' così, inutile girarci intorno. Vi sentite come frenati, quella solita energia esplosiva oggi fa fatica a uscire fuori. Sul lavoro potreste avere l'impressione che nessuno vi ascolti davvero, e in amore c'è una certa distanza che vi infastidisce. Non forzate le cose, ogni tanto anche voi avete bisogno di rallentare. Prendetevela comoda, magari stasera una passeggiata e un po' di musica vi rimettono in sesto. Domani è un altro giorno.

11° ♊ Gemelli: La testa va da una parte, il cuore dall'altra. Questo mercoledì vi mette di fronte a qualche piccola confusione interiore e potreste sentirvi stranamente indecisi anche su cose banali — tipo cosa mangiare a pranzo, figuriamoci sulle questioni serie.

In ufficio cercate di non disperdere le energie su troppi fronti. In amore, una conversazione che parte leggera potrebbe prendere una piega inaspettata. Respirate prima di rispondere.

10° ♌ Leone: Non è la vostra giornata migliore per brillare, e lo sappiamo che per voi è una tortura. Qualcuno al lavoro potrebbe rubarvi la scena e la cosa vi farà un po' rodere. In amore siete un filo troppo orgogliosi — se c'è qualcosa che non va, dirlo non vi renderà più deboli, anzi. Fisicamente vi sentite un po' appesantiti, forse avete dormito male. Una cena tranquilla con qualcuno che vi fa ridere può salvare la serata.

9° ♋ Cancro: Mercoledì di alti e bassi emotivi, come spesso vi capita. La mattina parte bene, poi verso metà giornata un pensiero o un ricordo vi porta altrove.

Sul lavoro siete precisi ma svogliati, fate il minimo indispensabile e va bene così. In amore potreste sentire il bisogno di rassicurazioni — chiedetele, non c'è niente di male. Lo stomaco potrebbe darvi qualche fastidio, occhio a non mangiare di fretta.

8° ♍ Vergine: Giornata operativa ma senza particolari guizzi. Fate quello che dovete fare con la solita meticolosità, però vi manca un po' di entusiasmo. Forse è la routine che inizia a pesare, forse è solo metà settimana e il weekend sembra lontanissimo. In amore siete un po' critici, cercate di non puntare il dito su ogni dettaglio. Un consiglio? Concedetevi qualcosa di buono a cena, anche voi ogni tanto potete sgarrare.

7° ♒ Acquario: Siete in cerca di stimoli nuovi e questo mercoledì vi offre qualche spunto interessante, anche se niente di clamoroso.

Al lavoro una proposta insolita potrebbe stuzzicarvi — valutatela con calma, non dite subito di no. In amore avete voglia di leggerezza, di ridere senza pensare troppo. Il fisico regge bene, magari è il momento giusto per riprendere quell'attività che avete abbandonato settimane fa.

6° ♏ Scorpione: C'è qualcosa che si muove sotto la superficie e voi lo percepite benissimo. Questo mercoledì porta intuizioni acute, soprattutto in ambito lavorativo — fidatevi del vostro istinto quando vi dice che qualcosa non torna. In amore siete intensi come sempre, ma oggi riuscite a dosare meglio la gelosia. Un piccolo gesto di fiducia verso il partner può fare miracoli. Fisicamente state bene, anche se la tensione ogni tanto si accumula sulle spalle.

5° ♑ Capricorno: La settimana inizia a prendere forma e voi siete esattamente dove volete essere — al comando. Sul lavoro questo mercoledì vi porta risultati concreti, magari una risposta che aspettavate o un progetto che finalmente si sblocca. In amore siete meno freddi del solito, e chi vi sta accanto se ne accorge. Potreste sorprendere qualcuno con una frase dolce che non si aspettava da voi. Il fisico è in ordine, la disciplina paga sempre.

4° ♉ Toro: Bella giornata, di quelle che vi fanno ritrovare la voglia di fare. Qualcosa al lavoro vi dà soddisfazione, magari un complimento o un riconoscimento che aspettavate da un po'. In amore c'è stabilità e calore — se siete in coppia, la serata si preannuncia piacevole, magari davanti a una buona cena preparata insieme.

Per i single, un incontro casuale potrebbe lasciarvi un sorriso addosso. Fisicamente vi sentite solidi, con un'energia tranquilla ma costante.

3° ♎ Bilancia: Mercoledì sorprendentemente positivo per voi. Quella decisione che rimandavate? Oggi potreste finalmente prenderla, e vi sentirete più leggeri. Al lavoro le relazioni con i colleghi sono fluide, c'è armonia e questo vi rende produttivi senza stress. In amore qualcuno potrebbe farvi un complimento che vi fa arrossire — accettatelo senza sminuirvi. Fisicamente state bene, e si vede: avete una luce negli occhi che non passa inosservata.

2° ♓ Pesci: Giornata bellissima, quasi da sogno — e voi nei sogni ci sguazzate. Un gesto romantico, una parola detta al momento giusto, oppure semplicemente la sensazione che le cose stiano andando nella direzione giusta.

Al lavoro la vostra creatività è al massimo e potreste avere un'idea che colpisce nel segno. In amore siete irresistibili, con quella dolcezza naturale che scioglie anche i cuori più duri. Attenzione solo a non idealizzare troppo — godetevi il momento per quello che è, senza costruirci castelli sopra.

1° ♐ Sagittario: Eccovi al primo posto, e non potrebbe essere altrimenti in una giornata così. Questo mercoledì 11 febbraio è vostro: energia da vendere, ottimismo contagioso e quella voglia di mordere la vita che vi contraddistingue. Sul lavoro siete una forza della natura, le idee vi vengono una dopo l'altra e riuscite a trascinare anche chi vi sta intorno. In amore siete travolgenti — chi sta con voi oggi si sente al centro del mondo.

Fisicamente state alla grande, potreste correre una maratona e avere ancora fiato per raccontarla. Unico consiglio: non esagerate con l'entusiasmo, ogni tanto anche ascoltare è una forma di generosità.