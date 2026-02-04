Giovedì 5 febbraio si apre con un'energia particolare che premia chi sa osare. L'Ariete domina la classifica grazie a una carica vitale che sembra inarrestabile, perfetta per affrontare qualsiasi sfida. I Pesci potrebbero sentire il bisogno di staccare un po' la spina e dedicarsi alla propria interiorità, mentre il Capricorno dovrà fare i conti con qualche piccola frizione in ambito professionale. Per i Gemelli, invece, le stelle sorridono sul fronte sentimentale: una conversazione inaspettata potrebbe cambiare le carte in tavola.

L'oroscopo di giovedì 5 febbraio: Bilancia alla ricerca di equilibrio, slancio creativo per il Leone

12° Pesci: Oggi vi sentite un po' fuori sincronia con il mondo, come se tutto andasse troppo veloce mentre voi avreste bisogno di rallentare. Sul lavoro potreste faticare a concentrarvi, e forse qualche collega vi sembrerà particolarmente invadente. In amore, evitate discussioni inutili: non è la giornata giusta per chiarimenti importanti. Prendetevi del tempo per voi stessi, magari una passeggiata in solitaria o un bagno caldo la sera. A volte staccare è la scelta migliore.

11° Cancro: Gli sbalzi d'umore potrebbero accompagnarvi per tutta la giornata, rendendo difficile mantenere la serenità.

Una telefonata o un messaggio da parte di un familiare potrebbe agitarvi più del dovuto. Sul fronte lavorativo, cercate di non prendere decisioni affrettate: rimandate a domani quello che non è urgente. Il partner potrebbe non capire il vostro stato d'animo, ma non prendetevela. Anche i momenti no servono a qualcosa.

10° Capricorno: Qualche tensione in ufficio rischia di rovinarvi l'umore, soprattutto se avete a che fare con persone poco collaborative. La vostra naturale ambizione oggi si scontra con ostacoli imprevisti, e questo vi frustra. In amore le cose vanno meglio, ma evitate di portare lo stress del lavoro tra le mura domestiche. Un consiglio? Concentratevi su quello che potete controllare e lasciate perdere il resto.

Domani sarà diverso.

9° Bilancia: Oggi faticate a trovare quell'equilibrio che tanto cercate. Le decisioni vi sembrano tutte complicate, e anche scegliere cosa mangiare a pranzo potrebbe trasformarsi in un dilemma. Sul lavoro, un progetto che sembrava procedere bene potrebbe richiedere qualche modifica. In coppia, il partner potrebbe chiedervi maggiore presenza emotiva. Respirate, non dovete risolvere tutto oggi. A volte va bene anche lasciar correre.

8° Scorpione: La vostra intensità oggi potrebbe ritorcersi contro di voi. Avete la tendenza a vedere complotti dove non ce ne sono, e questo rischia di creare tensioni inutili. Sul lavoro, un collega potrebbe sembrarvi poco trasparente, ma forse state esagerando.

In amore, attenzione alla gelosia: il partner ha bisogno dei suoi spazi, proprio come voi. Cercate di alleggerire un po' l'atmosfera, magari con una battuta. Vi farà bene.

7° Vergine: La giornata scorre senza grandi scossoni, ma nemmeno con particolari soddisfazioni. Potreste sentirvi un po' sottotono, come se mancasse quella scintilla che vi spinge a dare il meglio. Sul lavoro, i compiti di routine vi annoiano, e questo si riflette sulla vostra produttività. In amore, il partner apprezzerebbe qualche gesto spontaneo. Non deve essere nulla di eclatante: anche un messaggio carino può fare la differenza.

6° Acquario: Avete voglia di novità ma le circostanze sembrano remare contro. Un progetto che vi stava a cuore potrebbe subire un rallentamento, e questo vi innervosisce.

In compenso, le relazioni sociali vi danno qualche bella soddisfazione: una chiacchierata con un amico potrebbe regalarvi spunti interessanti. In amore, cercate di essere più presenti emotivamente. Il partner ha bisogno di sentirvi vicini, non solo fisicamente.

5° Sagittario: La voglia di avventura c'è, ma oggi dovrete accontentarvi di piccole evasioni. Magari un pranzo in un locale nuovo o la scoperta di un podcast interessante. Sul lavoro, le cose procedono senza intoppi, anche se vorreste più stimoli. In amore, potreste sentire il bisogno di maggiore libertà: parlatene con il partner invece di chiudervi nel silenzio. La comunicazione è la chiave per evitare malintesi.

4° Toro: La giornata vi regala una piacevole sensazione di stabilità.

Sul lavoro, i vostri sforzi vengono finalmente riconosciuti, e questo vi riempie di soddisfazione. In amore, il rapporto con il partner è sereno, magari un po' routinario ma comunque rassicurante. Approfittatene per godervi i piccoli piaceri: una cena gustosa, un film sul divano, la compagnia delle persone che amate. A volte la felicità sta nelle cose semplici.

3° Gemelli: Una giornata vivace vi attende, piena di conversazioni interessanti e incontri stimolanti. Sul lavoro, la vostra capacità di comunicare vi apre porte inaspettate: un collega potrebbe proporvi una collaborazione vantaggiosa. In amore, le stelle vi sorridono: se siete single, tenete gli occhi aperti perché qualcuno potrebbe catturare la vostra attenzione.

Chi è in coppia riscoprirà la complicità con il partner. Godetevi questa leggerezza.

2° Leone: Oggi brillate più del solito, e non è poco. Il vostro carisma naturale attira attenzioni positive sia in ambito lavorativo che sentimentale. Un progetto creativo potrebbe decollare, regalandovi grande soddisfazione. In amore, il partner vi guarda con occhi ammirati, e questo vi fa sentire al settimo cielo. Attenzione solo a non montarvi troppo la testa: l'umiltà rende il successo ancora più dolce. Godetevi questo momento, ve lo meritate.

1° Ariete: Giornata trionfale per voi, cari Ariete. L'energia che avete oggi sembra infinita, e ogni sfida vi appare come un'opportunità da cogliere al volo. Sul lavoro, potreste ricevere una proposta interessante o chiudere un accordo che inseguivate da tempo.

In amore, la passione è alle stelle: chi è in coppia vivrà momenti intensi, mentre i single potrebbero fare un incontro che farà battere il cuore. Non trattenete questa carica vitale, usatela per realizzare i vostri sogni. Oggi il mondo è vostro.