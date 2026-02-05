Venerdì 6 febbraio si apre con energie particolari per molti di voi. La Vergine conquista la vetta della classifica grazie a una lucidità mentale fuori dal comune, il tipo di giornata in cui ogni cosa sembra finalmente al suo posto. Lo Scorpione attraversa invece un momento di riflessione forzata, mentre l'Ariete dovrà fare i conti con una certa irrequietezza. Il Toro potrebbe sorprendersi a riscoprire il piacere delle cose semplici, e i Gemelli si troveranno a gestire conversazioni più impegnative del previsto.

L'oroscopo di venerdì 6 febbraio: Capricorno determinato, alti e bassi per il Cancro

12° Scorpione: Giornata complicata, inutile girarci intorno. Potreste sentirvi incompresi, soprattutto sul lavoro dove le vostre idee non trovano l'accoglienza sperata. In amore c'è una tensione sotterranea che forse andrebbe affrontata invece di lasciarla lì a covare. Prendetevela comoda stasera, magari con un bagno caldo o qualcosa che vi aiuti a staccare la spina. A volte anche voi avete bisogno di abbassare la guardia.

11° Ariete: L'impazienza vi gioca brutti scherzi oggi. Vorreste che tutto andasse più veloce, che le persone capissero al volo, che i risultati arrivassero subito. Ma non funziona così, almeno non questo venerdì.

Sul lavoro evitate discussioni accese, anche se la tentazione è forte. Il partner potrebbe chiedervi più attenzione di quella che siete disposti a dare. Fate uno sforzo.

10° Cancro: Gli sbalzi d'umore vi accompagnano fin dalla mattina. Un momento vi sentite carichi, quello dopo vorreste solo tornare a letto. Il lavoro procede a rilento e alcune questioni familiari richiedono la vostra presenza emotiva, cosa che oggi vi pesa più del solito. Cercate di non prendervela per sciocchezze dette senza pensarci troppo.

9° Pesci: La vostra tendenza a sognare ad occhi aperti oggi potrebbe distrarvi da impegni concreti. Qualcuno al lavoro potrebbe farvi notare una dimenticanza, niente di grave ma abbastanza per infastidirvi.

In amore c'è dolcezza, però anche una certa confusione su cosa volete davvero. Stasera concedetevi della musica che vi piace, vi aiuterà a ritrovare il centro.

8° Leone: Non è la giornata ideale per stare al centro della scena, anche se voi preferireste il contrario. Qualche piccola delusione professionale potrebbe smorzare il vostro entusiasmo abituale. Il partner vi trova un po' distanti, forse perché state rimuginando su questioni che non avete voglia di condividere. Va bene così, non dovete sempre brillare.

7° Bilancia: Giornata di mezzo, né entusiasmante né problematica. Potreste trovarvi a dover prendere una decisione che rimandate da tempo, e la cosa vi mette a disagio. Sul lavoro tutto scorre senza particolari intoppi.

In amore c'è bisogno di più dialogo, magari stasera riuscite a trovare il momento giusto per parlare di qualcosa che vi sta a cuore.

6° Acquario: Le vostre idee innovative trovano qualche resistenza, ma non scoraggiatevi. È solo questione di trovare le parole giuste per farvi capire. Una conversazione con un collega potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore cercate spazi di libertà, e va benissimo così purché il partner sia d'accordo. Attenzione a non trascurare del tutto le questioni pratiche.

5° Gemelli: La vostra curiosità vi porta in direzioni inaspettate. Una notizia o un'informazione raccolta quasi per caso potrebbe tornarvi utile nei prossimi giorni. Sul lavoro siete brillanti nelle comunicazioni, anche se forse un po' dispersivi.

Il partner apprezza la vostra vivacità ma vorrebbe anche momenti di maggiore presenza. Trovate l'equilibrio.

4° Toro: Riscoprite il piacere delle piccole cose: un caffè fatto bene, una chiacchierata piacevole, il divano di casa dopo una giornata impegnativa. Il lavoro procede con la solidità che vi contraddistingue, senza sorprese ma con soddisfazione. In amore c'è una dolcezza ritrovata, forse grazie a un gesto semplice che vi ha toccato il cuore.

3° Capricorno: La vostra determinazione oggi vi porta lontano. Un progetto lavorativo prende finalmente la direzione giusta, e qualcuno riconosce i vostri meriti. Potreste ricevere una proposta interessante, valutatela con la calma che vi caratterizza.

In amore siete presenti e affidabili come sempre, e il partner lo nota. Piccola soddisfazione economica in arrivo.

2° Sagittario: L'ottimismo torna a farvi compagnia dopo giorni un po' grigi. Una telefonata o un messaggio vi mette di buon umore, e sul lavoro riuscite a sbloccare una situazione ferma da tempo. Voglia di avventura, anche solo programmare qualcosa per il weekend vi fa sentire vivi. In amore cercate leggerezza e la trovate.

1° Vergine: Eccovi finalmente al vostro posto, in cima. Oggi tutto sembra funzionare: le intuizioni sono precise, le decisioni lucide, i dettagli non vi sfuggono. Sul lavoro potreste ricevere un riconoscimento o semplicemente sentirvi padroni della situazione.

In amore c'è complicità vera, quella fatta di sguardi che dicono più delle parole. Anche la salute risponde bene, vi sentite in forma e con l'energia giusta per affrontare qualsiasi cosa. Godetevi questo venerdì.