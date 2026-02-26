Marzo 2026 si apre con quell’aria strana che conoscete bene: non è più inverno, non è ancora primavera, e voi state lì in mezzo a capire che direzione prendere. I Pesci vivranno un mese da protagonisti assoluti, con un’energia creativa che non sentivano da un pezzo. Il Sagittario dovrà fare i conti con qualche rallentamento imprevisto, ma niente che non si possa gestire con un po’ di pazienza. Lo Scorpione ritrova una passionalità che sembrava sopita, mentre l’Ariete chiude marzo con la voglia di spaccare il mondo — e probabilmente ci riuscirà.

L’equinozio di primavera il 20 marzo cambierà le carte in tavola per molti di voi: preparatevi a sentire quella scossa di energia nuova che solo il cambio di stagione sa regalare.

L’oroscopo di marzo 2026: Capricorno ambizioso ma sotto pressione, rinascita emotiva per il Cancro

12° ♐ Sagittario: Marzo non sarà esattamente il vostro mese, inutile girarci intorno. Avete quella sensazione di correre tanto senza arrivare da nessuna parte, e la cosa vi innervosisce parecchio. Sul lavoro potreste scontrarvi con ritardi, cambi di programma e quella burocrazia che vi fa venire l’orticaria. In amore la situazione non è drammatica, ma c’è una certa distanza emotiva che andrebbe colmata — magari con una conversazione sincera invece del solito “va tutto bene”.

Il fisico risente della frustrazione: mal di testa, tensione alle spalle, quella stanchezza che non passa neanche dopo il weekend. Marzo vi chiede una cosa difficile per voi: rallentare. La primavera arriva anche per i Sagittario, ma quest’anno vi tocca aspettarla con un po’ più di calma del solito. Usate le prime settimane per riflettere su cosa volete davvero, senza lanciarvi nel primo progetto che vi capita. A fine mese le cose miglioreranno, vedrete.

11° ♍ Vergine: Un mese complicato, soprattutto nella prima metà. Il vostro perfezionismo vi gioca brutti scherzi perché marzo è un periodo caotico per natura — il cambio di stagione porta disordine, e voi il disordine non lo sopportate. Al lavoro potreste trovarvi a correggere errori altrui più del dovuto, e questo vi farà salire una frustrazione silenziosa ma pesante.

In amore fate attenzione a non diventare troppo critici: il partner ha bisogno di sentirsi accettato, non valutato. La seconda metà di marzo migliora, specialmente dopo il 20 quando l’arrivo della primavera vi regala una lucidità mentale diversa. Il corpo vi manda segnali: ascoltate lo stomaco, mangiate con più attenzione e concedetevi qualche passeggiata all’aria aperta. Non è il mese delle grandi conquiste, ma se riuscite a lasciare andare il controllo su tutto, scoprirete che le cose si sistemano anche da sole.

10° ♋ Cancro: Marzo vi mette davanti a un bel po’ di emozioni da gestire, e non sempre saranno piacevoli. Le prime settimane portano quella malinconia tipica della fine dell’inverno — vi guardate indietro, ripensate a scelte fatte, vi chiedete se avete preso la strada giusta.

In famiglia potrebbero emergere tensioni che covavano da un po’: niente di irreparabile, ma servirà pazienza e voglia di ascoltare. Sul lavoro procedete col pilota automatico, il che non è necessariamente un male — a volte bisogna semplicemente portare a casa la giornata. La svolta arriva con la primavera: dal 20 marzo sentirete un’energia nuova, una voglia di ricominciare che vi sorprenderà. L’amore migliora nella seconda metà del mese, quando riuscirete finalmente a esprimere quello che provate senza paura di essere giudicati. Attenzione allo stress che si accumula sullo stomaco: tisane, camminate e meno caffè dopo le tre del pomeriggio.

9° ♎ Bilancia: Marzo vi trova indecisi come non mai, e la cosa buffa è che lo sapete benissimo.

Avete almeno due o tre situazioni in sospeso — lavorative, sentimentali, personali — e continuate a rimandare le decisioni sperando che si risolvano da sole. Spoiler: non succederà. La prima metà del mese è un po’ così, sospesa, con quella sensazione di stare in sala d’attesa. In amore cercate armonia ma finite per evitare i confronti necessari, e questo alla lunga crea più problemi di quanti ne risolva. La buona notizia? L’equinozio vi dà una scossa. Da fine marzo qualcosa si sblocca, forse una proposta lavorativa, forse una chiarezza interiore che aspettavate da settimane. Il consiglio è semplice: scegliete. Anche sbagliando imparerete qualcosa. Il fisico chiede più movimento — marzo è perfetto per riprendere una routine, anche leggera.

Una passeggiata dopo pranzo può fare miracoli sul vostro umore.

8° ♑ Capricorno: Un mese di lavoro intenso, e fin qui niente di nuovo per voi. Il punto è che a marzo l’ambizione vi spinge fortissimo, ma le circostanze non sempre collaborano. Potreste scontrarvi con colleghi che non condividono la vostra visione o con tempi che non dipendono da voi. La tentazione di forzare le cose è forte: resistete. In amore siete presenti ma un po’ distanti emotivamente — il partner potrebbe sentirsi trascurato anche se voi pensate di fare abbastanza. Un gesto concreto vale più di mille parole: una cena preparata insieme, un messaggio inaspettato a metà giornata. La primavera porta un’energia diversa che vi alleggerisce dalla seconda metà del mese.

Fisicamente reggete bene, ma la schiena vi ricorda che passate troppe ore seduti. Marzo vi insegna una cosa importante: non tutto deve essere una scalata. A volte il sentiero pianeggiante è esattamente quello che vi serve.

7° ♒ Acquario: Marzo vi porta quella voglia di cambiamento che è praticamente il vostro stato naturale, ma stavolta c’è qualcosa di più concreto nell’aria. Forse un’idea che avevate accantonato torna a galla, forse qualcuno vi propone qualcosa di inaspettato. Il lavoro è stimolante nella prima metà del mese, poi rallenta un po’ — ma voi sapete già come riempire i tempi morti con progetti personali. In amore la situazione è interessante: chi è in coppia potrebbe sentire il bisogno di più spazio, e va bene così, purché lo comunichiate senza far sentire l’altro escluso.

I single hanno buone possibilità di incontri verso metà marzo, magari in contesti che non vi aspettate. La primavera vi trova carichi ma un po’ distratti sulla salute: ricordatevi di bere acqua, dormire abbastanza e staccare ogni tanto dallo schermo. Il mese si chiude con una soddisfazione piccola ma significativa.

6° ♌ Leone: Marzo vi mette al centro della scena, e voi lì ci state benissimo. Il mese parte forte con riconoscimenti sul lavoro o comunque situazioni in cui il vostro carisma fa la differenza. C’è un progetto, una presentazione, una riunione dove brillate più degli altri — e non per caso, ma perché vi siete preparati. In amore siete generosi e passionali, forse un po’ troppo: attenzione a non soffocare chi vi sta accanto con le vostre attenzioni.

La primavera amplifica la vostra energia, e dopo il 20 marzo vi sentirete praticamente inarrestabili. Il rischio? Ignorare i segnali del corpo perché “tanto sto bene”. Quella tensione al collo non passa da sola, quel sonno agitato vi sta dicendo qualcosa. Rallentate ogni tanto, anche i leoni hanno bisogno di riposare all’ombra. Economicamente il mese è positivo, ma la tentazione di spendere per cose belle e non necessarie è fortissima. Concedetevi qualcosa, ma con misura.

5° ♉ Toro: Marzo vi chiede stabilità e voi la stabilità la sapete costruire meglio di chiunque altro. Le prime settimane sono dedicate a consolidare quello che avete — nel lavoro, nelle relazioni, nelle finanze. Niente colpi di testa, niente rivoluzioni: procedete con passo sicuro e questo vi dà una tranquillità che gli altri segni vi invidiano.

In amore il mese è dolce, soprattutto per le coppie consolidate. C’è quella complicità quotidiana fatta di piccole cose — il caffè preparato insieme la mattina, un messaggio durante la pausa pranzo — che vale più di qualsiasi grande gesto romantico. I single potrebbero incontrare qualcuno di interessante verso la terza settimana, in un contesto rilassato e informale. Con l’arrivo della primavera sentite la voglia di prendervi cura del corpo: è il momento giusto per iniziare qualcosa di nuovo, che sia una dieta più attenta o semplicemente più tempo all’aria aperta. Le finanze sono solide. Marzo vi sorride, godetevelo senza sensi di colpa.

4° ♊ Gemelli: Finalmente un mese che vi somiglia. Marzo porta leggerezza, conversazioni stimolanti e quella curiosità che vi tiene vivi.

Al lavoro le idee non vi mancano mai, e questo mese qualcuno finalmente se ne accorge. Potreste ricevere una proposta, un feedback positivo o semplicemente sentirvi più valorizzati del solito. In amore c’è voglia di novità: chi è in coppia riscopre il piacere di fare qualcosa di diverso insieme, chi è single ha le antenne drizzate e fa bene, perché marzo porta incontri interessanti. La primavera vi ricarica le batterie mentali — attenzione però a non esagerare: il rischio esaurimento c’è quando fate mille cose contemporaneamente. Scegliete le battaglie, non combattetele tutte. Il fisico regge bene ma il sonno potrebbe essere irregolare nelle prime due settimane. Un consiglio? Meno telefono la sera, più tempo per voi.

Il mese si chiude con un sorriso e la sensazione di aver seminato bene.

3° ♈ Ariete: Marzo è il vostro mese di riscaldamento prima del compleanno, e si sente. L’energia cresce settimana dopo settimana, e dalla seconda metà del mese siete praticamente incontenibili. Sul lavoro prendete iniziative che altri non osano, e la cosa paga. C’è coraggio nelle vostre scelte e una determinazione che impressiona chi vi sta intorno. In amore siete passionali e diretti — qualcuno potrebbe trovarvi un po’ troppo intensi, ma chi vi conosce sa che è proprio questo il vostro bello. La primavera vi appartiene come a pochi altri segni: l’equinozio del 20 marzo vi dà una spinta formidabile. Fisicamente state alla grande, ma la vostra impulsività vi espone a piccoli incidenti — una storta, un taglietto in cucina, niente di grave ma rallentate un attimo.

Le finanze migliorano verso fine mese. Marzo vi lascia con la sensazione che qualcosa di importante stia per succedere, e probabilmente avete ragione.

2° ♏ Scorpione: Che mese, ragazzi. Marzo vi restituisce quella passionalità e quell’intensità che negli ultimi tempi sembravano un po’ appannate. Sul lavoro siete lucidissimi: vedete cose che gli altri non notano, capite dinamiche nascoste e sapete esattamente quando muovervi. Qualcuno potrebbe proporvi un cambiamento importante — ascoltatelo con attenzione, potrebbe essere la svolta che aspettavate. In amore la situazione è incandescente, nel senso migliore possibile. Chi è in coppia ritrova una complicità profonda, fatta di sguardi e silenzi che valgono più di qualsiasi parola. I single hanno un fascino magnetico che non passa inosservato, specialmente nella seconda metà del mese. La primavera scioglie quelle tensioni accumulate durante l’inverno: lo stress che portavate sulle spalle si alleggerisce, respirate meglio, dormite meglio. Economicamente è un periodo favorevole per investimenti ragionati. Marzo vi ricorda chi siete davvero, e la sensazione è bellissima.

1° ♓ Pesci: Marzo è il vostro regno e quest’anno lo sentite più che mai. C’è qualcosa nell’aria che parla direttamente a voi — quella sensibilità che a volte vi pesa diventa il vostro superpotere. Sul lavoro le intuizioni sono formidabili: avete idee che sorprendono colleghi e superiori, e la creatività scorre senza sforzo. È il mese giusto per proporre quel progetto che tenevate nel cassetto, per osare qualcosa che normalmente non osereste. In amore siete semplicemente irresistibili. La vostra empatia, quella capacità di capire l’altro prima ancora che parli, vi rende il partner ideale — e chi vi incontra per la prima volta resta incantato. I single vivranno almeno un incontro significativo, di quelli che vi restano nella testa per giorni. La primavera vi accoglie come un abbraccio: dal 20 marzo sentite una leggerezza nuova, come se qualcuno avesse aperto una finestra dopo un inverno lunghissimo. Il corpo risponde bene, ma non trascurate il riposo — la vostra tendenza a vivere tutto intensamente può stancarvi senza che ve ne accorgiate. Le finanze sono stabili, con qualche piccola sorpresa positiva verso fine mese. Marzo 2026 è il vostro mese: vivetelo fino in fondo, senza risparmiarvi.